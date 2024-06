Cum vede Mircea Geoană dezvoltarea Moldovei și a Iașului în următorul deceniu. Un discurs de candidat la președinție

Înainte să împărțim cărțile, trebuie însă să înțelegem hărțile. Iar geografia, localizarea regiunii nord-est în apropierea Ucraine și a republicii Moldova aduce pentru una dintre cele mai sărace regiuni din Uniunea europeană o oportunitate de dezvoltare care a schimbat toate strategiile militare și economice ce până acum.

“Prima observație de natură militară pe care v-o spun este că noi, la NATO, în clipa de față de uităm la întreg flancul estic, începând din Finlanda nou-venită, până la flancul estic românesc – bulgar, dar în principal la România, am abandonat ideea mai veche de doctrină militară NATO și de doctrină militară românească că în caz de Doamne-Ferește abandonăm Moldova și ne apărăm acolo unde este mai defensibilă geografia țării. Am plecat de la acea logică, suntem într-o logică în care apărăm activ, din prima zi, pe tot teritoriul, la frontieră. Deci din punct de vedere militar, această zonă poate să crească economic, pentru că o protejăm la modul serios. Și legătura între economic și geo-politic, între militar, securitate și economie devine tot mai strânsă”, a transmis reprezentantul NATO oamenilor de afaceri din Iași.

Anterior, la Biblioteca Centrului Universitar, el a abordat această temă remarcând îngrijorările istoricilor ieșeni survenite după ce tot el prezentase, în urmă cu două luni, aliniamentul Focșani Nămoloasa Galați ca singură strategi de apărare a României în cazul unei ipotetici invazii ruse.

Pe parcursul prezentării sale, Mircea Geoană de o hartă care prezenta nord-estul României și învecinatele Ucraina și Republica Moldova:„Acest război a creat o nouă dinamică, iar această hartă nu mai este, de fapt, cea pe care o vedem acum. Are aceleași granițe, are aceleași simboluri, Iașul este un uriaș simbol, dar de fapt s-a translatat. Ce spune cancelarul german Olaf Scholz, e că în urma decuplării Rusiei de lumea civilizat, centrul de gravitate al Europei se mută către est. Această modificare geo-politică are, și trebuie să aibă, consecințe economice”.

Strategia militară modificată vine la pachet cu un interes crescut pentru crearea unei infrastructuri robuste de transport pe tot flancul Europei de Est. Așa încât, dacă până acum Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a fost izolată, necesitatea apărării frontierelor și a creării unor structuri de drumuri robuste pentru armată va permite și o dezvoltare a economiei. Pentru că, spune Mircea Geoană, toate cele nouă noi coridoare transeuropene care sunt acum în plan “sunt legate de ancorarea Ucrainei și a Republicii Moldova de Europa, marele beneficiar fiind România și de-abia apoi Polonia. Marele beneficiar al noii hărți geo-economice este România și regiunile de Nord și Nord-Est a României. (…) Apropo de noua logică de apărare, trebuie să avem infrastructuri, care sunt și civile, evident. Când vorbesc de transport militar NATO, vorbesc de același pod, de aceeași șosea, doar că are capacitatea să reziste la echipamente grele. Nu facem drumuri separate pentru armată și pentru civili”.

NATO este preocupată de mobilitatea militară pe coridorul Nord-Sud al Europei, spune Geoană, care a explicat cum geografia, politica și economia pot influența dezvoltarea sau izolarea unor anumite regiuni:

„În clipa de față discutăm de mobilitate militară pe coridorul nord-sud, fostul coridor nr. 9, care a fost abandonat de Europa și de România, care leagă Alexandropolis, prin Bulgaria, la Giurgiu-Ruse, unde în sfârșit am acceptat să facem un pod nou de transport feroviar și rutier de ultimă generație, în schimbul promisiunii bulgarilor că vor draga Dunărea. În mod deliberat nu o dragau, pentru că erau interese comerciale cu privire la care dintre porturi ar fi privilegiat de o Dunăre navigabilă întregul an și nu doar câteva luni, în sezonul ploios. Acest coridor va merge pe direcția Giurgiu – Moldova Românească, Vicovul de Sus – cu extensii către Odessa”, iar „(…) acest coridor care intră pe la Giurgiu iese pe la Vicovul de Sus, merge mai departe, am zis Odessa, am zis Chișinău, se leagă evident de Polonia în principal și mergem sus prin Polonia către Scandinavia și unește și ceea ce se întâmplă pe flancul estic modificat, cu Finlanda și cu Suedia. Pentru prima dată aceste proiecte mari și costisitoare încep să aibă finanțare europeană”.