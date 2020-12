Cum vor avea loc slujbele de Crăciun în bisericile catolice. Program special

În ziua de Crăciun (25 decembrie), PS Iosif Păuleţ va celebra în catedrală la ora 11.00. În aceeaşi zi vor mai fi Liturghii la orele: 8.00, 9.15 (pentru copii), 16.00 (pentru tineri) şi 18.00. În a doua zi de Crăciun este sărbătorit Sfântul Ştefan, primul martir (26 decembrie), şi se vor celebra trei sfinte Liturghii la orele: 8.00, 11.00 şi 18.00. Duminică (27 decembrie) este Sfânta Familie (Isus, Maria şi Iosif). Liturghiile vor fi la orele: 8.00, 9.15 (pentru copii), 11.00, 16.00 (pentru tineri) şi 18.00.

La celebrările solemne va participa şi PS Petru Gherghel, episcop emerit de Iaşi. Cu ocazia sărbătorii Naşterii Domnului, episcopul de Iaşi a adresat o scrisoare pastorală tuturor credincioşilor aflaţi sub cârmuirea sa, amintind că la Crăciun „Dumnezeu ne invită în fiecare an să vedem cât de mult ne iubeşte şi cât de ataşat este de noi oamenii”. „Situaţia în care ne aflăm ne-a dat şansa să subţiem pregătirile din exterior şi să redimensionăm trăirile din interiorul sufletului nostru. A lipsit, în mare parte, agitaţia şi forfota anilor precedenţi, iar noi, mai puţin axaţi pe excesul de cadouri şi ornamente, am putut să descoperim că Isus iubeşte simplitatea, liniştea şi tăcerea - lucruri pe care poate nu le-am conştientizat de ani de zile”, a spus episcopul în scrisoarea sa pastorală.

În zilele dinainte de Crăciun credincioşii au fost chemaţi să se pregătească sufleteşte, să se spovedească, să se împace cu Dumnezeu şi să ia hotărâri bune pentru viaţa lor. Preoţii i-au vizitat pe bolnavii care nu pot veni la Liturghie. Dată fiind situaţia de pandemie pe care o traversăm în acest an, catedrala şi bisericile de pe tot teritoriul Diecezei de Iaşi impun, pentru a împiedica răspândirea şi contaminarea cu noul coronavirus, respectarea tuturor normelor igienico-sanitare în vigoare, valabile pentru spaţiile închise şi pentru celebrările cultuale: soluţie dezinfectantă la intrarea în biserici, purtarea măştii din partea tuturor participanţilor şi distanţa fizică.