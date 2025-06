Cupa academică

Pe o vreme în care sezonul fotbalistic intern își dă obștescul sfârșit, mai rămânând în suspans acele baraje care vor certifica trecerea dintr-un eșalon într-altul, discuțiile în domeniul celui mai iubit dintre sporturi se rezumă la cancanuri de sezon, la transferuri posibile și inventate și la tot felul de alte chestiuni deloc arzătoare la ordinea zile. Aproape că am uitat cu toții că stau la pândă momente cruciale pentru fotbalul nostru autohton, meciurile din preliminariile Cupei Mondiale, cu Austria în deplasare, și cu Cipru acasă. În special, marea problemă este meciul din Austria, în consecința risipirii a unei mari părți din șansele de calificare fără baraj, după înfrângerea neașteptată din meciul cu Bosnia. Că a fost drept acest eșec, că a fost nedrept, este o discuție inutilă și nonproductivă. Trebuie resetat totul, fiindcă dacă mai putem nutri speranțe la astfel de calificare fără calcule de șanse de baraj sau (mai rău), fără pânda adversarelor pentru vânătoarea unui loc prin Liga Națiunilor, trebuie să scoatem puncte de afară, inclusiv din Austria, unde este al naibii de greu.

Taman acum a apărut subiectul oarecum serios din curtea FRF și anume decizia de a introduce un criteriu deosebit, și anume clasarea cluburilor în clasamentele Academiilor de tinere talente. O schimbare de regulament era necesară, deoarece au ieșit de băcănie faimoasele baraje pentru departajarea pozițiilor din clasamentele celor două grupe. Și dacă la disputa Poli Iași-Hermannstadt se juca o calificare, la celălalt, Reșița-Alba Iulia, era vorba de simpla departajare care să lămurească traseul din faza eliminatorie. Noroc că două dintre cele patru echipe în discuție erau de eșalon inferior, deci cu un program mai puțin încărcat și că nu s-a întâmplat ca trei echipe să se afle la egalitate perfectă, caz posibil la un moment dat chiar în grupa Iașului. Ce făceam? Turneu de baraj în trei, asta mai lipsea?

Problema cu clasificarea academiilor pe post de criteriu de departajare în… Cupă a suscitat destule critici mai ales din partea celor care nu prea au ochi pentru FRF și președintele său. Dacă e să criticăm, este sistemul în sine pestriț al acestei competiție, pe model de import. Program incomplet (nu există date pentru niște grupe ca lumea!), ușor pe alături cu fair-play-ul ș.a., dar cel puțin (se susține) este un format bănos pentru cluburi și generator de surprize pentru spectatori. Însă regula cu Academiile stârnește discuții cu trimiteri la sula prefectorială. Se uită că departajarea pe criteriul de vârstă a mai fost experimentat în Cupă: se adunau numărul de ani ai protagoniștilor de meci se făcea o medie, și echipa mai tânără mergea mai departe. Asta se îmtâmpla înainte de a se inventa faimoasa „loterie” a loviturilor de departajare, când criteriile „academice” sui generis nu-și mai aveau rostul.

Multă lume de prin cluburi se întreabă ce are Cupa României cu (dez)interesul cluburilor pentru dezvoltarea pepinierelor și întrebarea nu e singulară. Altele vizează și regula U21, și sistemul Superligii, cu play-urile adiacente, cu înjumătățirea și tot tacâmul. Poate se mai spune că dl. Răzvan Burleanu are o fixă cu echipele naționale și nu are nici în clin nici în mânecă cu interesele cluburilor. Numai că dincolo de pasiunea pentru echipa națională, inerentă oricărui microbist român normal, la președintele FRF e altceva: echipele naționale sunt în fișa postului dumisale. Într-un campionat doldora de străini, FRF marșează pe aceste Academii, dragi ca sarea în ochi multor cluburi, fie ele private sau cu sprijin de la buget. De aici, regula cu „underii”, de aici combinația de persuasiuni și amenințări în această privință. Pe Burleanu nu-l interesează cifrele de afaceri ale lui Becali din Pipera sau ale lui Varga de la Cluj, nici capitalul electoral al Craiovei pesediste sau al Iașului liberal, el este strâns legat, pe funcții și atribuții, de aceste echipe „alese” cărora trebuie să le poarte de grijă. Cât despre regula incriminată, sunt prea multe cluburi în fotbalul românesc care consideră (din momente financiare, evident!), Cupa asta drept o corvoadă, încât s-ar simți ușurate că pierd un meci la masa verde din cauza unei alte… corvezi! Și n-au motiv să se plângă!

De aceea, hai să vedem partea bună a lucrurilor: s-a rezolvat un viciu de regulament, care – bineînțeles – nu trebuia să existe în faza inițială. Și să ne amintim de echipa națională, care are o sarcină grea în Austria, dar și de tinerii lui Pancu, foarte aproape de turneul final european. Iar dacă măcar unii dintre managerii fotbalului românesc ar mări interesul pentru pepiniere, fie chiar pentru o banală calificare, în Cupă, regula asta fistichie ar avea un grăunte de logică. Cel puțin!

Publicitate și alte recomandări video