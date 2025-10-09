Cupa Mondială 2026 – calificări: Finlanda – Lituania 2-1

Lituania a jucat la Helsinki ultima ei şansă de a se apropia de locul al doilea din grupa G şi, în minutul 25, Pijus Širvys a deschis scorul, iar la pauză oaspeţii conduceau la limită.

Finlanda a egalat imediat după pauză, în minutul 48, prin Benjamin Kallman, pentru ca în minutul 55 Adam Marhiev să înscrie golul victoriei pentru gazde. Finlanda s-a impus cu 2-1, a obţinut a treia sa victorie în grupă, şi a ajuns la 10 puncte în clasament, dar din 6 meciuri, faţă de Ţările de Jos, ocupanta primului loc, tot cu 10 puncte, însă din 4 meciuri, şi faţă de Polonia – 10 puncte şi ea, din cinci meciuri.

