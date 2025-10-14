MICA PUBLICITATE
SPORT

Cupa Mondială 2026 – Calificări: Moldova obţine primul punct în grupa I, 1-1 cu Estonia

De Redacția
marți, 14 octombrie 2025, 21:15
1 MIN
Cupa Mondială 2026 – Calificări: Moldova obţine primul punct în grupa I, 1-1 cu Estonia

Echipa naţională a Moldovei a încheiat la egalitate marţi, în deplasare, scor 1-1, cu echipa naţională a Estoniei. Este primul punct câştigat de moldoveni în calificările pentru Cupa Mondială 2026.

La Tallinn, într-un meci din subsolul grupei I, Estonia a deschis scorul prin fostul mijlocaş al echipei Rapid Bucureşti, Mattias Kait, în minutul 12. Ştefan Bodişteanu, jucătorul lui FC Botoşani, a egalat însă în minutul 64, din pasa echipierului lui U Cluj, Postolachi, şi meciul s-a terminat Estonia – Moldova 1-1.

Cele două echipe sunt departe de liderul grupei, Norvegia, care are 18 puncte. Estonia se află pe locul 4, cu patru puncte, în timp ce Moldova este ultima, a cincea, cu un singur punct.

Etichete: calificari Cupa Mondiala, Cupa Mondială 2026, moldova

