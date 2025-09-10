Cupa Mondială 2026 – calificări: Norvegia a spulberat Moldova, cu 11-1, Austria a învins Bosnia

Norvegia a administrat Moldovei cea mai usturătoare înfrângere din istorie, înscriind unsprezece goluri în poarta lui Cristian Avram, goalkeeper de 31 de ani, care joacă în Azerbaidjan. Haaland şi Aasgaard au marcat, împreună nouă goluri, iar reuşita moldovenilor a fost, de fapt, un autogol al norvegienilor. Moldova condusă de antrenorul Serghei Cleşcenco a jucat cinci meciuri în grupa I, le-a pierdut pe toate şi are un golaveraj dezastru, 3-25.

În grupa României, Bosnia şi Austria, principalele favorite, s-au înfruntat la Zenica. Sabitzer a deschis scorul în minutul 49, dar Dzeka a egalat imediat pentru gazde. Laimer a înscris golul victoriei pentru oaspeţi, care au avut un jucător eliminat, pe Wimmer, în minutul 90. Austria s-a impus cu 2-1 şi are deja patru victorii din patru meciuri disputate. În fruntea clasamentului se află, cu câte 12 puncte Bosnia şi Austria, în timp ce România are 7 puncte, din cinci meciuri. Pentru Austria urmează meciurile din octombrie, cu San Marino şi România.

Rezultate înregistrate marţi în calificările pentru Cupa Mondială 2026:

Grupa D: Franţa – Islanda 2-1 (Mbappe 45 penalti, Barcola 62 / A. Gudjohnsen 21);

Grupa D: Azerbaidjan – Ucraina 1-1 (Makhmudov 72 penalti / Sudakov 51);

Grupa F: Ungaria – Portugalia 2-3 (B. Varga 21, 84 / Bernardo Silva 36, Cristiano Ronaldo 58 penalti, Joao Cancelo 86);

Grupa F: Armenia – Irlanda 2-1 (Spertsyan 45+1 penalti, Ranos 51 / E. Ferguson 57);

Grupa H: Cipru – România 2-2 (Loizou 29, Charalampous 76 / Drăguş 2, 18);

Grupa H: Bosnia – Austria 1-2 (Dzeko 50 . Sabitzer 49, Laimer 65);

Grupa I: Norvegia – Moldova 11-1 (Myhre 6, Haaland 11, 36, 43, 52, 83, Odegaard 45+1, Aasgaard 67, 76, 79 penalti, 90+1 / Ostigard 74 autogol);

Grupa K: Serbia – Anglia 0-5 (Kane 33, Madueke 35, Konsa 52, Guehi 75, Rashford 90 penalti);

Grupa K: Albania – Letonia 1-0 (Asllani 25 penalti).

Publicitate și alte recomandări video