Cupa Mondială 2026 – calificări: Surpriză uriaşă la Bratislava, Slovacia – Germania 2-0

La Bratislava, elevii lui Julian Nagelsmann au fost conduşi la pauză cu 1-0, după ce David Hancko a înscris în minutul 42, după o acţiune personală, ajutat de Strelec. La reluare, în minutul 55 a venit rândul lui Strelec să înscrie şi slovacii conduceau cu 2-0. Chiar dacă selecţionerul german a efectuat schimbări şi echipa sa a avut posesie, şutând de opt ori la poartă numai în repriza secundă, Slovacia – Germania s-a terminat 2-0, iar formaţia lui Nationalmannschaft debutează cu stângul în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

La Rotterdam, pe stadionul De Kuip, s-au înfruntat Ţările de Jos şi Polonia. Olandezii au avut o bară, prin Reijnders, apoi Dumfries a deschis scorul şi lucrurile erau în grafic, dar Matty Cash a egalat cu un gol superb în minutul 80 şi, după 1-1 scor final, ambele echipe sunt în fruntea clasamentului grupei G, cu câte şapte puncte, despărţite însă de golaveraj, +10 pentru olandezi şi +2 pentru Polonia.

Rezultate înregistrate joi în meciurile din calificările europene pentru Cupa Mondială 2026:

Grupa A: Slovacia – Germania 2-0 (Hancko 42, Strelec 55);

Grupa A: Luxemburg – Irlanda de Nord 1-3 (Dardari 30 / Reid 7, S. Charles 46, Devenny 70);

Grupa E: Bulgaria – Spania 0-3 (Oyarzabal 5, Cucurella 30, Merino 38);

Grupa E: Georgia – Turcia 2-3 (Davitashvili 63, Kvaratskhelia 90+8 / Muldur 3, Akturkoglu 41, 52);

Grupa G: Ţările de Jos – Polonia 1-1 (Dumfries 28 / Cash 80);

Grupa G: Lituania – Malta 1-1 (Gineitis 90+7 penalti / Satariano 83);

Grupa J: Kazahstan – Ţara Galilor 0-1 (K. Moore 24);

Grupa J: Liechtenstein – Belgia 0-6 (De Cuyper 29, Tielemans 46, 70 penalti, Theate 60, De Bruyne 62, Fofana 90+1).

