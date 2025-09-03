Cupa Mondială 2026: Insulele Seychelles – Gabon 0-4, cu triplă Denis Bouanga, colegul lui Alex Băluţă la Los Angeles FC

Echipa naţională a Gabonului a învins miercuri, în deplasare, scor 4-0, naţionala Insulelor Seychelles, în etapa a şaptea din grupa F africană a calificărilor pentru Cupa Mondială 2026. Trei dintre goluri au fost înscise de Denis Bouanga, coechipierul lui Alexandru Băluţă la Los Angeles FC.

Naţionala Gabonului şi-a impus jocul încă din primele minute ale meciului disputat în Mauritius, pe stadionul din Cote d’Or National Sports Complex. Împotriva unui adversar slab, Insulele Seychelles, gabonezii au controlat dispta şi Denis Bouanga, coechipierul lui Alexandru Băluţă la Los Angeles FC, a deschis scorul în minutul 4. Până la pauză tot Bouanga a mai marcat de două ori, în minutele 34 şi 38. Scorul final a fost stabilit de Yannis M’Bemba, jucătorul olandezilor de la Dordrecht, în minutul 89 şi Gabon s-a impus cu 4-0.

În grupa F conduce Gabon, care are şase victorii şi o înfrângere, adunând 19 puncte, cu trei mai multe decât Coasta de Fildeş, ocupanta locului secund. Naţionala din Insulele Seychelles este ultima, cu şapte înfrângeri din tot atâtea meciuri şi cu golaveraj -32.

