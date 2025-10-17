Cupa Mondială din 2026: Mutarea meciurilor este puţin probabilă, în ciuda retoricii lui Trump, spun foşti şi actuali oficiali

Oficiali cu implicare în organizarea Cupei Mondiale din 2026 au respins joi îngrijorările potrivit cărora preşedintele american Donald Trump ar putea muta meciurile din oraşele pe care nu le consideră „sigure”, relatează Reuters, preluat de news.ro.

Preşedintele republican Trump a declarat luna trecută că va lua în considerare mutarea meciurilor din San Francisco şi Seattle, oraşe controlate de democraţi, dacă acestea nu vor coopera cu iniţiativele sale în materie de imigraţie şi criminalitate.

El a ridicat din nou problema săptămâna aceasta, de data aceasta vizând Bostonul şi primarul democrat Michelle Wu, sugerând că ar putea apela direct la şeful FIFA, Gianni Infantino.

John Kristick, care a condus oferta câştigătoare a Canadei, Mexicului şi Statelor Unite de a găzdui în comun finala din 2026, a subliniat că planificarea este în curs de desfăşurare de aproape un deceniu şi nu este afectată de retorica politică.

„Din ceea ce văd, nu a existat nicio distragere a atenţiei în ceea ce priveşte pregătirile”, a declarat Kristick, co-director al evenimentelor globale la Playfly Sports Consulting, pentru Reuters.

„Biletele sunt deja în vânzare. Pachetele de ospitalitate sunt vândute de aproape un an.”

Până în prezent, au fost achiziţionate peste un milion de bilete pentru Cupa Mondială din 2026, a anunţat joi FIFA.

Statele Unite ale Americii au 11 dintre cele 16 oraşe gazdă ale celei mai mari ediţii a turneului, cu 48 de echipe şi 104 meciuri în turneul extins.

Turneul de fotbal care are loc o dată la patru ani se întoarce în Statele Unite pentru prima dată după 1994, când a marcat începutul unei noi ere pentru acest sport într-o ţară care a avut mult timp o atitudine ambivalentă faţă de el.

Mai devreme în acest an, oficialii din Miami au încercat să calmeze temerile că politica mai strictă a Statelor Unite în materie de imigraţie sub administraţia Trump ar putea descuraja fanii străini pe care speră să îi atragă.

FIFA a declarat anterior că forul mondial de conducere al fotbalului are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte mutarea Cupei Mondiale din 2026, dar săptămâna aceasta a menţionat: „Siguranţa şi securitatea sunt, evident, responsabilitatea guvernelor. Ele decid ce este în interesul siguranţei publice”.

„Sperăm că toate cele 16 oraşe gazdă vor fi pregătite să găzduiască cu succes evenimentul şi să îndeplinească toate cerinţele necesare.”

Ricardo Trade, directorul general al Comitetului Local de Organizare a Cupei Mondiale FIFA 2014 din Brazilia, a declarat că abundenţa stadioanelor de calitate din Statele Unite ar face posibilă mutarea meciurilor, atâta timp cât acest lucru nu se întâmplă după tragerea la sorţi din 5 decembrie.

„Într-o ţară ca Statele Unite, unde fiecare stat are stadioane mari, gata de utilizare, nu văd de ce nu ar fi posibil”, a spus Trade, care a fost şi CEO al CONMEBOL Copa America 2024 în SUA.

New York şi New Jersey, care găzduiesc opt meciuri, inclusiv finala, şi-au menţinut concentrarea, a declarat Alex Lasry, directorul general al Comitetului de organizare NYNJ, cu festivaluri zilnice pentru fani planificate în cea mai mare regiune metropolitană a ţării.

„Am discutat cu FIFA, colaborăm cu grupul de lucru al Casei Albe şi nu cred că există vreo îngrijorare cu privire la mutarea meciurilor”, a declarat Lasry.

„Nu am nicio îngrijorare, dar dacă doreşte cineva să mute meciurile, de la Chicago aici sau de oriunde aici, suntem mai mult decât încântaţi să avem mai multe meciuri.”

