MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Cupa României: Dinamo versus Dinamo. Echipa din Superligă a învins formaţia din Liga 2, scor 3-1

De Redacția
marți, 28 octombrie 2025, 23:59
1 MIN
Cupa României: Dinamo versus Dinamo. Echipa din Superligă a învins formaţia din Liga 2, scor 3-1

Formaţia FC Dinamo a învins, marţi, cu scorul de 3-1, echipa CS Dinamo, din Liga II, în prima etapă din grupa D a Cupei României.

La meciul disputat pe stadionul Arcul de Triumf, pentru FC Dinamo au marcat Caragea (9, 18) şi Muşi (90), iar pentru CS Dinamo a punctat Cocoş (72).

Tot marţi, Sporting Lieşti şi Oţelul au remizat, scor 3-3, iar Csikszereda şi Sepsi au încheiat la egalitate, scor 0-0.

De asemenea, CFR Cluj a învins CSM Slatina, scor 4-0.

Miercuri sunt programate partidele Metaloglobus – FC Argeş, Metalul Buzău – ”U” Cluj, Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova şi Gloria Bistriţa – FCSB, iar joi au loc partidele Concordia Chiajna – Hermannstadt, UTA – Petrolul, FC Botoşani – Farul şi CSC Dumbrăviţa – Rapid.

Etichete: CS Dinamo, Cupa Romaniei, Dinamo Bucureşti

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network