SPORT

Cupa României: Dumbrăviţa – Rapid 0-4

De Redacția
joi, 30 octombrie 2025, 23:30
1 MIN
Cupa României: Dumbrăviţa – Rapid 0-4

Echipa bucureşteană Rapid a dispus joi seara, în deplasare, scor 4-0, de divizionara secundă Dumbrăviţa, în grupa A din Cupa României.

Rapid a evoluat în Giuleşti, dar a figurat ca oaspete, iar echipa din Dumbrăviţa a fost organizatoarea partidei din Cupa României. Însă statutul de echipă oaspete a priit formaţiei lui Gâlcă.

Jambor a deschis scorul în minutul 21, iar Lars Kramer a majorat diferenţa de pe tabelă în minutul 42. Presiunea pusă de giuleşteni s-a materializat în alte două goluri înscrise în repriza secundă. Alex Dobre a transformat un penalti, în minutul 71, iar opt minute mai târziu a reuşit dubla, stabilind scorul final, Dumbrăviţa – Rapid 0-4.

Etichete: Cupa Romaniei, dumbravita, Rapid Bucuresti

