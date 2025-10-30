Cupa României: Egal între FC Botoşani şi Farul Constanţa, scor 1-1

Echipa FC Botoşani a terminat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Farul Constanţa, în prima etapă a grupei D din Cupa României, scrie news.ro

Prima repriză a partidei dintre liderul Superligii şi constănţeni s-a terminat cu scor alb.

Gazdele au pus primul gol pe tabelă în minutul 55, când Dumiter a transformat un penalti, după ce tot el fusese faultat în careu, de Pellegrini.

Farul a egalat după numai trei minute, prin Jovan Markovic, atacantul constănţenilor înscriind după o pauză de aproape opt luni.

Bodişteanu a obţinut un penalti, în al şaselea minut al prelungirilor, însă arbitrul Florin Andrei şi-a anulat decizia după ce a fost chemat la VAR, iar FC Botoşani – Farul a fost 1-1.

