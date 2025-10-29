Cupa României: FCSB s-a impus la Bistriţa, 3-1 cu Gloria

Bucureştenii au deschis scorul dintr-un penalti obţinut de Adrian Şut, faultat în careul bistriţean. A transformat Alibec, în minutul 25, şi oaspeţii condueau pe tabela de marcaj. Jimmy King a ratat pentru Gloria, în minutul 40, alunecând în momentul şutului, după ce rămăsese singur cu portarul Zima. În replică, Alibec l-a lansat pe Mamadou Thiam şi acesta a înscris cu un şut la colţul lung.

David Miculescu s-a accidentat în minutul 59 şi a fost înlocuit, iar în minutul 69 Zima a respins şutul lui Peter Mappia. Aceiaşi jucători au fost protagonişti şi în minutul 77, când portarul bucureştenilor l-a faultat pe Peter în careu şi Emmanuel Mensah a redus scorul pentru Gloria, transformând un penalti un minut mai târziu. Puştiul Stoian a stabilit scorul final în minutul 90+1, din pasa lui Bîrligea, după o fază suspectă de ofsaid, iar FCSB s-a impus cu 3-1 şi face primele trei puncte în grupa B a Cupei României.

Publicitate și alte recomandări video