Cupa României: Patru echipe din Liga 2 au fost eliminate în turul 3
Patru echipe din Liga 2 au pierdut şi au fost eliminate miercuri, în turul al treilea din Cupa României, care îşi va disputa play-off-ul în ziua de 27 august.
Patru dintre divizonarele secunde care au luat startul în turul al treilea al Cupei României au pierdut şi au fost eliminate din competiţie.
AFC Chindia Târgovişte a cedat cu 2-3 în meciul cu divizonara C CSO Băicoi; CSC Şelimbăr a pierdut cu 0-2 în faţa formaţiei CSM Unirea Alba Iulia, din Liga 3; CSM Reşiţa a fost învinsă de o altă divizionară C, SSU Politehnica Timişoara, cu 1-0, în timp ce CS Tunari a fost întrecută de FC Voluntari cu 2-1.
Rezultate înregistrate în meciurile disputate marţi şi miercuri în turul trei al Cupei României:
Marţi, 12 august:
ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj – FC Bihor Oradea 0-2
ACS Viitorul Arad – CSC Dumbrăviţa 1-3
Miercuri, 13 august:
CSM Paşcani – ACS FC Şoimii Gura Humorului 1-2
AFC Viitorul Oneşti – CS Sporting Lieşti 1-2
AS FC Agricola Borcea – CS Gloria Băneasa 1-0
SC Popeşti-Leordeni – CS Afumaţi 1-2
CS Tunari – SC FC Voluntari 1-2
CSM Râmnicu Sarat – AFC Metalul Buzău 3-4
CSO Băicoi – AFC Chindia Târgovişte 3-2
ACS L.P.S. H.D. Clinceni – CS Dinamo Bucureşti 0-1
ACS Oltul Curtişoara – CSM Slatina 1-4
CS Vulturii Fărcăşeşti – SCM Râmnicu Vâlcea 3-2
ACS Muscelul Aro Câmpulung – AFC Câmpulung – Muscel 2022 0-2
CSM Unirea Alba Iulia – CSC 1599 Şelimbăr 2-0
CSM Jiul Petroşani – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 0-2
SSU Politehnica Timişoara – ACSM Reşiţa 1-0
CS Sănătatea Servicii Publice – ACS Mediaş 2022 1-0
CS Gheorgheni – VSK Gyergyó – Clubul Sportiv Gloria Bistriţa 1-5
CSM Sighetu Marmaţiei – CSM Olimpia Satu Mare 3-4
CSM Cetatea Turnu Măgurele – CS Concordia Chiajna 1-6
Joi urmează să se dispute meciul dintre ACS FC Bacău şi ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ.
Programul fazei naţionale a Cupei României continuă cu faza play-off-ului, în ziua de 27 august, urmând ca în zilele de 29 octombrie, 3 şi 17 decembrie să se desfăşoare etapele 1,2 şi 3 din faza grupelor.
În 2026 se vor disputa sferturile de finală (4 martie), semifinalele (22 aprilie) şi finala (13 mai).
