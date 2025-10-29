Cupa României: Universitatea Craiova – Sănătatea Cluj 4-1

Jucând pe stadionul Ion Oblemenco, dar contând ca meci în deplasare, elevii lui Mirel Rădoi au avut prima ocazie importantă în minutul 11, la ocazia lui Monday Etim. Scorul a fost deschis însă de clujeni, care au marcat în minutul 44, prin autogolul lui Stevanovic. După pauză, portarul „viruşilor verzi” , Bălgrădean, a scos la şutul lui Băsceanu, din minutul 49, apoi a intervenit la şutul lui Samuel Teles, din minutul 53, însă nu a mai avut ce face în minutul 61, când Etim a egalat. Băsceanu a lovit transversala în minutul 67, însă nou intratul David Matei a reuşit să aducă în avantaj Craiova, înscriind cu o lovitură de cap, în minutul 77.

Jorn l-a încercat pe Popescu, cu un şut din careu, însă oltenii au mai înscris de alte două ori, prin Etim (min. 85) şi Cicâldău (min. 88) punând pe tabelă o diferenţă mai consistentă. Patronul Aurelian Ghişa a intrat şi el pe teren, în minutul 89, la 61 de ani, iar scorul final a fost Universitatea Craiova – Sănătatea Cluj 4-1.

Publicitate și alte recomandări video