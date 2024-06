Curiosul caz al secției 34: zero voturi la un candidat la Primărie, zeci la partid

În prelucrarea rezultatelor parțiale ale alegerilor, „Ziarul de Iași” a identificat o anomalie statistică: într-o secție din Copou, unul dintre principalii candidați la funcția de primar a avut zero voturi, în condițiile în care respectiva secție a avut cele mai multe voturi nule din oraș.

În speță este vorba despre secția 34 de la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”. Conform rezultatelor parțiale, în această secție s-au prezentat la urne 559 de persoane. Conform procesul-verbal, pentru primar, au fost 476 de voturi valide, iar alte 83 au fost nule (15% din total prezență la urne).

Candidatul care nu figurează cu voturi este Cosette Chichirău. Fosta șefă USR Iași a candidat din partea unui partid intitulat România ECO, o organizație politică la început de drum și lipsită de notorietate la nivel local, care urmează să-și schimbe denumirea în CURAJ.

Conform rezultatelor de la secția 34, ECO a luat totuși voturi (câteva zeci) pentru listele de candidați la Consiliul Local și Consiliul Județean, la fel și în cazul candidatului la șefia CJ (Adrian Apostolache).



„E clar că la secția 34, de la Ibrăileanu, ori au greșit procesul verbal, ori ne-au furat voturile. Sunt 83 de voturi anulate la Primar, cele mai multe din oraș, iar eu am zero voturi, în condițiile în care în aceeași secție, echipa CURAJ a obținut 45 de voturi la CL, 42 la CJ și 51 la Președinte CJ. Din păcate, coaliția PSD-PNL a introdus în secții reprezentanți ai minorităților, care nu au candidați, și ne-au eliminat pe noi, ca să nu putem să ne apărăm voturile. Cu toate acestea, am obținut un scor excelent și la Primărie și la votul politic din Consilii”, a comentat Cosette Chichirău, contactată de ZDI pe temă.

ZDI a contactat ieri reprezentanți ai biroului electoral local, dar aceștia ne-au precizat că nu au fost reclamații sau probleme semnalate la secția 34 în timp desfășurării votului sau după încheierea scrutinului.

Toți ceilalți candidați la alegeri au avut fiecare la secția 34 din Copou „o audiență” în trendul local înregistrat la scrutinul din 9 iunie.

Voturile nule contabilizate în cazul buletinelor pentru primar din secția 34 reprezintă aproape 15% din totalul buletinelor de vot introduse în urnă. Verificările ZDI au arătat că doar într-un singur caz voturile nule au mai fost peste 10% într-o secție, dar acolo prezența a fost mică (230 de votanți). Alte 9 secții au un procent al buletinelor nule de peste 5%, iar toate celelalte peste 250 de secții din oraș au avut un procent al voturilor nule de sub 5%, iar cea mai mare parte sub 3%.

