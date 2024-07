Cursa electorală – faza  penibilă

Mă așteptam de la acest an electoral să fie plin de momente penibile, dar, nu știu cum să zic, noile evenimente îmi depășesc deja așteptările. E cu totul altceva când ți le imaginezi în viitor, apoi le vezi pe viu, în desfășurare, și te surprind prin ingeniozitatea lor, cu nebunia lor absolută, care te lasă fără replică.

Să zicem că la locale și europarlamentare nu a fost chiar așa de rău. Acolo a depins foarte mult de creativitatea și banii candidaților din fiecare localitate și din această cauză nu a sărit nimic în ochi, cel puțin nu mai mult ca până acum. A fost ca de obicei, cei care și-au văzut de treabă în liniște contra celor care făceau doar zgomot.

Dar de acum ne îndreptăm cu pași repezi către treburile mai serioase, de la nivel național, e vorba despre alegerile parlamentare și prezidențiale, unde banii și nivelul de penibil se concentrează într-un singur punct și ating cote din ce în ce mai ridicate pentru că, după toate legile marketingului, trebuie să atragi atenția cât mai mult posibil și cu orice preț. Nu contează că încurci lucrurile între ele, confundând partidele și candidații lor cu niște produse comerciale în căutare de cumpărători, și uitând de fapt esența, că politica nu e divertisment, că doar realizările și calitatea fiecăruia sunt importante, nu să sari în ochii oamenilor cu manifestări non-politice ca să-i faci să uite, să impresionezi la nivel emoțional și atât.

Cred că primul semn a fost apariția acelui panou plasat în mod „strategic” în afara localităților cu „un ostaș în slujba țării”. La început nu am știut cum să îl iau, dacă e o promovare pentru sau împotriva lui Ciucă, dacă e un mesaj ironic sau serios, cam cum sunt acum acelea cu Simion de la AUR care apar peste tot cu îndemnuri și promisiuni care mai de care mai comice. Până la urmă am aflat că era ceva serios, spre surprinderea mea, că mesajul trebuia luat drept bun… Acela a fost începutul fazei penibile, se întrezăreau zorii campaniei ce va urma.

Și iată că acum, în luna iulie, se deschid porțile penibilului din ce în ce mai tare. Și, ca de multe ori, totul vine de la americani, acești copii inocenți ai lumii. Pentru cei puțini care nu știu, Donald Trump a devenit oficial candidat pentru președinție. Dar nu oricum, ci în urma unei convenții naționale cu surle și tobe, adică un fel de mega-concert plin de fast, pe un stadion arhiplin, cu momente diverse, cu muzică și culori, ca un adevărat carnaval, care a durat aproape 9 ore! La un moment dat a venit luptătorul de wrestling și actorul Hulk Hogan pe scenă și a început să urle chipurile motivațional la microfon dezbrăcându-se ca să i se vadă mușchii de 71 de ani, apoi a cântat rockerul Kid Rock urlând și el isteric printre focuri de artificii și efecte scenice. Era un concert în toată regula acolo, nu mai era nimic politic. Pe bune că îmi amintea de spectacolele de Revelion unde apar tot felul de oameni care se dau în spectacol ca să ne facă pe noi, cei din fața televizoarelor, să râdem.

Asta nu înțeleg eu, de ce trebuie să fie totul ca un spectacol de varietăți? De ce nu poate fi ceva serios, sobru și simplu, la obiect? E vorba despre un candidat la președinție, nu un concurs de genul Românii au Talent ori Copiii spun lucruri trăsnite. Apari în fața oamenilor, îi saluți, prezinți candidații și pleci. De ce e nevoie de mai mult?

Printre „spectatori”, care de fapt erau delegați din toată țara, invitați și rude ale candidaților partidului republican, se puteau vedea la convenția pomenită oameni/ politicieni îmbrăcați în costume de carnaval ca la Rio de Janeiro, cu pălării sub formă de cașcaval sau ornate în cele mai ciudate feluri. Câtă seriozitate poate transmite chestia asta? Baloane colorate zburau prin toate părțile ca la petrecerile pentru copii cu clovni.

Îmi amintesc cu groază de copiile aproape fidele ale acestor „lansări” de la noi din țară cu un Mircea Geoană care apărea pe scenă în ritmul muzicii „We are the champions” urlând în difuzoare și mă simțeam eu jenat în locul lor. Oare ei nu-și dădeau seama de ridicolul situației?

Apropo de muzică, la festivitatea de lansare a candidaților de la locale ai PNL de la Iași s-a cântat „We will rock you!” Nu puteau să vină și ei cu ceva autohton, gen Babasha? Pe bune acuma, dacă tot faci ceva ca să atragi atenția, organizează un moment extraordinar sau scandalos ca să urle presa. Invitați maneliști pe scenă care să arunce cu bani în spectatori, chemați călușarii, faceți o horă adevărată românească. Vreau să văd candidații că pot juca o bătută adevărată, că pot învârti doamnele într-o sârbă îndesată de să iasă praful din papuci. Intrați cu caii pe scenă ca haiducii, aduceți vaci și capre cu ciobani, faceți-o lată! Ori la bal, ori la spital. Sigur vă vor vota toți!

Ce nu înțeleg eu este ce efect se așteaptă să aibă o asemenea desfășurare de spectacol asupra voturilor cetățenilor? Adică dacă mie, votant, îmi place spectacolul, îl votez, și dacă nu, nu? Ce treabă are sula cu prefectura?… Și dacă lansarea candidaților unui partid e atât de importantă, se bagă atât de mulți bani în ea din buzunarele noastre, ale contribuabililor, ce rost mai are restul campaniei? Faceți un mega festival, gen Beach, please, care să dureze o săptămână sau două pe un câmp, dați mâncare și băutură gratis și gata campania. La ieșire puneți și urnele de vot.

Nici de la democrații americani nu mă aștept la altceva anul acesta. Convenția lor națională din 2020 a fost pe timp de pandemie și se poate spune că nu a contat, dar la cea dinainte, din 2016, care a propus-o pe Hillary Clinton președinte a fost invitată să cânte Katy Perry, cea care are piesa „I kissed a girl and I liked it”…

Dar ce e mai rău pentru noi, românii, e că așa va fi și pe scena noastră politică în curând. Respectând proporțiile, evident. Dar momentele penibile vor abunda. Obiectivul va fi cât mai mare și mai strălucitor, care să ia ochii dușmanilor (de aia zic că un manelist ar fi perfect).

Este evident că lucrurile au scăpat de sub control, partidele, candidații nu mai au limită. Văd la alții și vor să fie și la ei la fel, e o concurență absurdă într-un lucru nebunesc și nefiresc, o cursă a ridicolului. Se reconfirmă faptul că politica e comedie, spectacol, divertisment și nimic altceva. Au predat toate frâiele televiziunilor, promotorilor, marketerilor, abandonând cu totul ideea de competiție electorală reală. Se face totul pentru imagine și aproape nimic pentru fond.

Briscan Zara este scriitor și publicist

