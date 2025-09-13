Cursă în trei pentru șefia Operei Naționale Române din Iași. Pe cine a selectat comisia?

Concursul pentru postul de manager al Operei Naționale Române din Iași a intrat în prima etapă, cea a analizei proiectelor de management. Din cei patru candidați înscriși, doar trei au fost declarați admiși, potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Culturii, urmând să participe la etapa de analiză a proiectelor de management.

În această săptămână, „Ziarul de Iași” a publicat o listă mai extinsă a persoanelor înscrise sau care intenționat să intre în concursul pentru funcția de manager al Operei Naționale Române din Iași. După afișarea oficială a rezultatelor la data de 12 septembrie și după consultarea surselor noastre, patru nume s-au confirmat. Este vorba despre Andrei Fermeșanu (manager interimar al Operei din Iași), Morel Marius Negru (violonist în orchestra instituției), Vasilica Stoiciu-Frunză (fost consultant artistic) și Alexandru Petrescu (conferențiar la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași).

Conform rezultatului oficial, unul dintre candidați a fost respins pe baza articolului 8, litera e) din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului, care prevede eliminarea dosarelor incomplete, a celor cu documente neconforme sau a proiectelor de management ce conțin indicii privind identitatea autorului.

Potrivit unor surse, Morel Marius Negru se află printre cei admiși. În privința celorlalți trei candidați, nu există deocamdată o confirmare clară asupra celui care a fost respins. Contactați de presă, Alexandru Petrescu a spus că „nici nu confirmă, nici nu infirmă”, iar Vasilica Stoiciu-Frunză și Andrei Fermeșanu au declarat că nu au primit oficial rezultatele de la Ministerul Culturii.

În ciuda încercărilor repetate de a obține un punct de vedere, Vasilica Stoiciu-Frunză nu a mai răspuns apelurilor noastre. Andrei Fermeșanu a negat în continuare că ar fi primit un răspuns oficial, iar ulterior nu a mai răspuns la telefon.

Publicitate și alte recomandări video