Cursele ilegale de maşini care ne trezesc noaptea. Copoul, ţinta favorită

În plină pandemie, cu restricţii sau fără, Copoul a devenit o amplă zonă de promenadă auto. Zilnic, după ora 21, în zona dintre Fundaţie şi Agronomie, traficul devine brusc aglomerat, cu maşini de toate felurile. Ca într-un marş al tăcerii, zecile de maşini coboară şi urcă Copoul, multe fără o ţintă. Majoritatea sunt conduse de tineri ce vor să iasă din case. Fac “ture” de Copou, ca într-un periplu, apoi merg la culcare. Printre aceştia însă sunt şi tineri teribilişti care nu au astâmpăr şi vor senzaţii tari: curse nocturne şi ilegale de maşini. Ei pot fi recunoscuţi uşor în traficul din Copou din fiecare seară: conduc maşini scumpe şi puternice, Audi, BMW, Mazda, Mercedes, chiar Porsche. Sunt tineri de bani gata, care nu trec pe regim de avarie dacă au stricat maşina. După ora 22, începe efectiv joaca de-a şoarecele şi pisica, între doritorii de curse ilegale şi Poliţia Rutieră. Ca să nu fie prinşi sau depistaţi, adesea fug de Loganurile Poliţiei, cu succes, iar unii recunosc nonşalant că-şi schimbă înainte de curse numerele, ca să nu fie depistaţi după. “Ziarul de Iaşi” a stat printre ei. Ce am aflat, îţi cam face părul măciucă.

Jurnaliştii “Ziarului de Iaşi” au mers în două seri special în Copou, la locul în care se adună tinerii teribilişti ce fac curse cu maşini scumpe. De la Fundaţie şi până la rondul din Agronomie, ambele sensuri ale străzii sunt aglomerate, ca pe timpul zilei. Cei mai mulţi, îi şi vezi, sunt tineri care se plimbă cu maşinile pur şi simplu, fără o treabă.

Trăgeau tare până de curând, ca să nu-i prindă ora 22 în trafic, înainte de a se interzice circulaţia. Acum e mai lejer şi se întind până spre ora 12 sau 1. Printre zecile de luminiţe, unele te orbesc de-a dreptul: sunt faruri speciale, cu leduri suplimentare. Maşinile, care sunt de obicei de lux, modificate, sunt conduse de tineri teribilişti care “îşi fac veacul” prin Copou, amatori şi dornici oricând de o “liniuţă”. Doar sa calci puţin acceleraţia lângă ei şi gata: începe cursa. Aceştia pot fi văzuţi chiar din jurul orei 20, când se adună la chioşcurile cu cafea din Copoului. Facem şi noi un tur.

Se înţeleg din priviri

Mai sus, spre rond Agronomie, o maşină a Poliţiei Locale e staţionată chiar în sensul giratoriu. Jurnaliştii au mers la unul dintre grupurile gălăgioase de lângă chioşcurile de cafea, pentru a intra în vorbă cu băieţii. Eram curioşi de “activităţile” lor nocturne, pe timp de pandemie: cursele ilegale de maşini. Am intrat greu în vorbă cu ei, fiind suspicioşi şi mai ales necunoscându-ne. Din una în alta, câţiva tineri au recunoscut că sunt amatori de curse de maşini, mai ales “liniuţe”, prin oraş. Tinerii prind apoi curaj şi ne povestesc de toate. “Da, facem liniuţe din Copou până în Fundaţie. Urmărim când este mai puţin trafic, fără poliţie. Dacă este poliţia, stăm liniştiţi. Aşteptăm, Mai povestim, mai o ţigară...”, a recunoscut unul dintre tineri, râzând.

Adepţii “liniuţelor” se adună seară de seară în zona Parcului Expoziţiei din Copou, ori la Universitate sau la Sofany, chioşcul din Fundaţie. Tinerii ne spun că nu toate cursele ilegale sunt organizate de vreunul de-al lor. Adesea, spun, se întâlnesc întâmplător la semafoare, se “înfoaie” imediat ca nişte cocoşi, o turează puţin să audă celălalt, iar dacă sunt “adversari” pe măsură, sau au mărci de maşini concurente, se înţeleg imediat din priviri şi demarează în trombă când semaforul se face verde. Cea mai frecventată “pistă de liniuţe” este Universitatea, pentru că de acolo traficul se fluidizează şi nu mai apar atât de multe obstacole în cale.

Numere false, ca să poţi fugi de Poliţie

Tinerii se mai laudă că Poliţia Rutieră a renunţat să îi mai urmărească, când se întrec prin oraş, pentru că nu pot face faţă maşinilor puternice. Ei spun că oamenii legii aleg să îi identifice după numerele de înmatriculare, apoi le trimit citaţia de chemare la secţie la domiciliu. Nu de puţine ori, când sunt filmaţi, iau şi amendă. Se poate întâmpla chiar să rămâi fără permis, dacă sari calul şi te duci peste sută. Faţă de liniuţele întâmplătoare, cursele de maşini sunt mai complicate, spun ei. Ei s-au lăudat în privinţa curselor de maşini că se întrec pe drumurile de lângă municipiu: C.A. Rosseti, Ciric, Valea Adâncă. Acestea sunt locurile ideale pentru “junkiştii” de adrenalină, deoarece traficul nu este intens, şi au destul spaţiu pentru curse.

În privinţa motivului, cei care participă la “raliuri” spun că e doar setea de adrenalină şi de senzaţii tari. Ei simt nevoia de a “evada” din monotonia oraşului, mai ales din cauza pandemiei, pentru a face lucruri care să le facă sângele să pulseze în vene şi să “simtă că trăiesc cu adevărat”. Iar senzaţiile tari sunt amplificate şi mai mult de “întâlnirea” cu vreo patrulă de poliţie de la Rutieră. Iar până de curând, se întâmpla des după ora 22, când începea interdicţia de circulaţie. Unul dintre tineri ne-a povestit cum a scăpat de către o patrulă de poliţie care “stătea la vânătoare” pe Bucium, într-o curbă unde “era imposibil să-i vezi”.

“Aveam viteză mare şi am tăiat linia dublă continuă, moment în care au început să mă urmărească. Poliţiştii au încercat să mă ajungă din urmă în timp ce coboram Buciumul, dar nu au reuşit şi am avut timp să mă ascund prin zona «Plopii fără soţ», unde am stat jumătate de oră ca să mă aisgur că mi-au pierdut urma. Ca să fiu sigur că nu mă identifică după numerele de înmatriculare, mi-am schimbat plăcuţele de Botoşani cu unele de Iaşi”, ne-a povestit noşalant un alt tânăr, nepunând mare preţ pe faptul că a săvârşit o infracţiune.

Un procuror “al dracu’”

O altă “păţanie” povestită de tineri a fost cât pe ce să aibă repercusiuni tragice. La o “liniuţă” făcută de un prieten al lor, bucuros că a câştigat întrecerea a făcut câteva drifturi în “Fundaţie”. La un moment dat a pierdut controlul volanului şi s-a ciocnit violent de gardul ce împrejmuieşte statuia lui Eminescu. “Maşina a fost avariată complet. Nu a mai fost bună de nimic. Maşină scumpă”, spun ei. În Rondul de la Copou, există restricţii după ora 22, mai spun, chiar şi după ridicarea interdicţiilor de pandemiei. Şi asta din cauza plângerilor în privinţa zgomotului făcute de cei care locuiesc în zonă. Tinerii spun că acolo locuieşte şi un procuror “al dracu’”, care face frecvent plângeri la Poliţie privind zgomotele motoarelor turate la maxim şi poluării, iar poliţiştii au fost puşi să supravegheze masiv zona.

“Ne duceam până mai ieri acasă înainte de ora 22 din cauza pandemiei. Acuma, cam o ştergem tot la ora aia, pentru că stau şi-i păzeau casa ăluia”, a spus un alt, nervos, printre înjurături. Nu trece mult şi băieţii primesc un telefon: îşi fac semne, fără un cuvânt, urcă în maşini şi demarează în trombă. Ne-am dat seama: urma o cursă, dar în alt cartier. Am vrut să ne ţinem după ei, dar, evident, nu am reuşit…