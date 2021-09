Cursuri în sistem hibrid la Politehnică

Studenţii de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” (TUIASI) vor începe noul an universitar în sistem hibrid, urmând astfel să participe fizic doar la laboratoare şi seminarii, cursurile urmând să se desfăşoare în mediul online. Decizia a fost aprobată de Senatul universităţi. „TUIASI va aplica un sistem hibrid, dar care va impune prezenţa fizică a tuturor studenţilor în Iaşi: toate cursurile de la cele 11 facultăţi ale Politehnicii ieşene vor fi susţinute în sistem online, în timp ce activităţile cu aplicare practică - laboratoare, seminarii, proiecte, ore de sport - vor fi desfăşurate faţă în faţă, cu prezenţa fizică a studenţilor şi profesorilor”, au precizat reprezentanţii TUIASI.

Rectorul TUIASI, prof.dr.ing. Dan Caşcaval, a menţionat că această decizie a fost luată având în vedere că numărul de cazuri de îmbolnăvire anul trecut a fost limitat, iar profilul universităţii necesită prezenţa fizică a studenţilor. „În mod cert, fiind vorba despre o universitate prin excelenţă cu aplicabilitate practică, nu putem comuta activităţile în întregime online. În plus, experienţa anului trecut, în care am avut doar şase cazuri de infectare în rândul studenţilor cazaţi în campus, şi nu am fost nevoiţi să suspendăm activităţile on-site ale niciunei facultăţi, ne face încrezători că vom putea să ne protejăm şi în acest an”, a declarat rectorul.

În ceea ce privește cazarea în campus, acestea se vor desfăşura online, fără ca studenţii să ia legătura fizic cu prodecanul facultăţii de care aparţin, iar toate informaţiile necesare vor fi transmise, de asemenea, prin email, studenţii fiind totodată programaţi pentru a putea ridica cheia camerei şi semna actele necesare.

„Deoarece nu există nicio prevedere legală în acest sens, deşi personal sunt un adept ferm al vaccinării, nu vom condiţiona participarea niciunui student la nicio activitate didactică sau din campus de efectuarea vaccinării. Dar vom stimula această vaccinare prin acordarea de gratuităţi la cazare. Am fost prima universitate din România care a decis să acorde o lună de gratuitate studenţilor vaccinaţi şi am fost un exemplu de bună practică pentru celelalte universităţi, care apoi au adoptat această măsură. Vom organiza, împreună cu DSP Iaşi, un centru mobil de vaccinare în campus în perioada cazărilor”, a precizat rectorul. Festivitatea de deschidere a anului universitar a fost anunţată pentru ziua de vineri,1 octombrie, în spaţiul verde amenajat între căminele T9 şi T10.