Cutiile de metal care aduc mii de euro „cuceresc” tot mai mult Iașul. Câți bani pot face cu ele proprietarii de spații. Cum poți găzdui un locker

Firmele de curierat își extind tot mai mult rețeaua de lockere și instalează automate de ridicare a coletelor peste tot. Acestea rezolvă problemele clienților: pachetele pot fi ridicate când le convine, fără stres sau apeluri neașteptate. Aduc însă și venituri frumușele.

Pentru firmele de curierat, automatele înseamnă un flux mai eficient de livrări și o productivitate crescută. În plus, pentru proprietarii de spații comerciale și dezvoltatorii imobiliari, astfel de «cutii metalice» reprezintă și o sursă de venit constantă: chiria lunară pentru găzduirea unui automat variază între 100 și 150 de euro, după cum au explicat surse din piață pentru „Ziarul de Iași”.

Lockerele devin tot mai populare în Iași

La rândul lor, clienții simt imediat beneficiile: cine n-a pățit să lipsească de acasă exact când curierul bate la ușă, sau să dea peste un curier morocănos? Pe lângă faptul că permit ridicarea rapidă a coletelor, fără a depinde de programul curierului, automatele de livrare precum easybox (Sameday), FANbox (FAN Courier) sau Parcel Locker (GLS) reduc costul transportului chiar și cu 10–15 lei pentru utilizatori.

Deși la prima vedere chiria lunară pentru un automat de livrare a coletelor poate părea modestă, privită pe termen lung devine consistentă. Într-un an, venitul generat se situează între 1.200 și 1.800 de euro, iar pe cinci ani suma poate ajunge la 6.000–9.000 de euro, fără investiții suplimentare sau costuri majore de întreținere. Spațiul minim necesar pentru astfel de automate este de aproximativ 3 metri pătrați, în cazul celor de la Sameday, care a instalat deja aproape 5.000 de unități de tip easybox în întreaga țară.

FANbox și easybox: rețele în continuă expansiune

Și FAN Courier mizează tot mai mult pe lockere, care au devenit o parte importantă a operațiunilor zilnice. La începutul acestui an, rețeaua FANbox număra 2.100 de unități în România, iar până la finalul anului 2025 compania estimează că va ajunge la cel puțin 2.600 de unități, ceea ce corespunde unei creșteri de peste 80% a volumului de colete gestionate prin aceste puncte. Ritmul de expansiune arată clar că lockerele nu mai sunt doar un serviciu suplimentar pentru companii, ci o soluție care permite și o gestionare mai eficientă a coletelor de către curieri.

„Unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale companiei din ultimii ani a fost dezvoltarea și extinderea rețelei de lockere FANbox și, odată cu această extindere, a venit și nevoia firească pentru un flux dedicat acestui tip de livrări, cu impact direct asupra operativității și productivității companiei. (…) 2025 va fi anul în care compania se va concentra pe creșterea volumelor expediate la lockere, dar și pe creșterea numărului de unități instalate”, se precizează într-un comunicat de presă al companiei.

Cum poți găzdui un automat pentru colete

În județul Iași, FAN Courier și Sameday operează fiecare cel puțin 100 de automate de livrare a coletelor, în timp ce GLS are, în prezent, o rețea mai restrânsă în județ. În multe zone pot fi întâlnite simultan toate cele trei tipuri de automate. Sistemul de automatizare asigură că fiecare colet ajunge la automatul corespunzător companiei de curierat de la care a fost comandat.

Pentru proprietarii de spații, instalarea unui automat nu implică proceduri complicate. Cererea se depune online, documentele sunt verificate și semnate, iar data instalării se stabilește împreună cu compania. La FAN Courier, se solicită și o fotografie cu locația propusă, pentru a confirma că spațiul este potrivit pentru un FANbox.

