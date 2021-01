Cuvinte cheie în noul normal: Cum putem folosi lecţia lui 2020 pentru modelarea prezentului

Totuși nu mă pot abține să nu urmăresc evoluția unor cuvinte si cifre cheie pentru noul normal pe care cred că îl trăim deja.

VACCIN: Vaccinarea va deveni o condiție obligatorie pentru acces la educație, călătorii externe, acces la evenimente, revenire la birouri, dar cu păstrarea alternativei de participare online pentru cei care nu doresc vaccinarea. Marii angajatori dar și micii antreprenori vor investi in vaccinarea propriilor angajați, dar vor menține regulile de igienă și distanțare pentru vizitatori / clienți.

HIBRID: Pe un program de tip 5 zile la birou + 2 libere nu mai pariază nimeni. Se vehiculează însă formule #hibrid de tip 4-1-2 sau chiar 3-2-2 (zile la birou / coworking – zile acasă – zile libere). Chiar și pe reglementări privind reducerea programului de lucru la 4 zile sau sub 40 de ore / săptămână, dar cu păstrarea nivelului de salarizare ????.

WELLBEING: Noile birouri nu vor reveni la compartimentări excessive din secolul trecut cu birourile șefilor la fereastră, dar nici spre spațiile deschise din perioada recentă, în care suprafața per angajat devenise un indicator important. “Oameni, nu metri pătrați” este un motto pe care noi, la Extind, îl promovăm de acum câțiva ani către dezvoltatori si companiile client. Această criză sanitară a permis companiilor prezente în IAȘI sa ajungă fără costuri imobiliare suplimentare la un număr de angajați de 120-150% din capacitatea fizică a birourilor, astfel încât un scenariu hibrid cu o gândire de tip #wellbeing va fi necesar de proiectat până in 2022-2023, când vor fi livrate noile birouri din United Business Center si Silk District. Contractele de închiriere vor deveni mai flexibile in ceea ce privește clauzele de reziliere, de des/creștere a suprafețelor, iar certificarea clădiri verzi de birouri va deveni un standard pentru orice dezvoltator de anvergură.

BENEFICII: Vor conta mult mai mult beneficiile din zona de sănătate (ex. SanoPass, Arcadia, Kinetic Regina Maria), cele educaționale (reconversie și up-skilling la Scoala Informala de IT) și coworking (ex. abonamente plătite de companie la Fab Lab).

CONTAINER: Redimensionarea unor concepte in format de tip #container va deveni de actualitate: birouri, drive-in (franciza Spartan), office food truck (Teo’s Cafe, Picanteria, The Box, 7am Coffee to Go), tiny-house movement (Gramma Wines), coworking (Fab Lab Mobile), turism, retail, banking, vacante (autorulotele Smiley Camper), stații de alimentare auto, automate de retail etc.

LIVE INTERACTIV: Evenimentele corporate vor fi un mix online și offline de public și speakeri, dar care vor evolua spre studiouri interactive și nu doar simple transmisii pe Zoom / FB live. Vor fi necesare nu doar platforme software performante cât și echipe de regie în locația principală (lumini, video-foto, call-center etc.).

ELECTRIC: 2021 va fi anul Daciei Spring care, la 9.000 euro după stimulente, va revoluționa trecerea la mobilitatea pe propulsie electrică, cumulat cu alte programe guvernamentale în care stațiile de alimentare auto electrice și panourile fotovoltaice vor deveni parte din cotidian.

Deci să recapitulăm cuvintele cheie de urmărit în 2021: VACCIN - HIBRID – WELLBEING – BENEFICII – CONTAINER – LIVE INTERACTIV – ELECTRIC. Iar strict pentru IASI și Moldova: AEROPORT – CENTURA – URBANISM - BIROURI – PARCURI INDUSTRIALE – TRENURI METROPOLITANE – UNIVERSITATE – AUTOSTRADĂ

Acest material a apărut şi în revista PIN Magazine