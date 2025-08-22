Cuviosul mucenic Mihăiță de la Iași și micul lui altar de la berou: câteva observațiuni jurnalistice, apoi și o ocheadă legală

Dacă tot ni s-a oferit prilejul, haideți să dăm o raită prin beroul numărul unu al orașului, la domn premare! Nu de alta, dar e chiar interesant.

Mulțumită unui coleg de breaslă, iată, mai iute și mai atent decât noi tura asta, remarcăm pe astăzi, pentru cei ce au ratat amănuntul câte icoane are premarele Chirica la biroul din Primărie, iubiți drept-credincioși. Am numărat, și asta așa, doar ce e la vedere, că este vorba de nu mai puțin decât 13 icoane, iconițe și alte odăjdii, un număr care probabil l-ar face invidios până și pe Mitropolitul Teofan, nu alta.

Dacă este sau nu premarele un bun creștin ortodox? Asta, dragilor, nu ne întrebați pe noi, că nu știm dacă seara (sau mai spre dimineață, în fine) când se duce și el la culcare, spune au ba Tatăl nostru. Iar dacă la final, când se roagă, o face cu gândul la el, la famiglie, la ieșenii care l-au votat sau, poate, cine știe, la alte instituții ale statului: chiar nu știm, zău.

Doi la mână: dacă tot ne-a dat dom’ premare posibilitatea să-i vedem beroul, cu ocazia întâlnirii cu liderul sindical național pe tema restructurării poliției locale, haideți să mai remarcăm ceva! Anume, ce mai are pe rafturile de acolo. Din ce vedem noi acolo, sunt coperți din alea ornamentale de cărți, care-s umplute cu tăieturi din ziare, asta ca să dea bine la electoratul pasionat de lectură, ne gândim.

Ei, și voi acuma: de ce nu are cărți adevărate? Și așa electoratul acesta se duce la votare spre alte zări…

O problemă de calibrare

Dacă tot veni vorba de icoane, poate n-ar fi rău ca dom’ premare să-și întrebe amica advocată, madam Geanina, cam la ce articol se încadrează, din punct de vedere al discriminării religioase, afișarea de simboluri și însemne ortodoxe într-o instituție publică întreținută din banii contribuabililor de orice confesiune ar fi ei. Nu de alta, dar ne gândim că, probabil, nici nu i-a trecut prin cap că ar fi o problemă acolo…

Ceva de uichend, de inimă albastră și de ochi așijderea

La final, una mai ușurică, ca de vineri, că tot se apropie uichendul. Iată o postare a fostul șef de la investigațiile revistei Academia Cațavencu, aia bună, de pe vremuri, dacă ați prins-o! Așadar, Cornel Ivanciuc dixit:

«Halucinantul caz al generalului SRI cu patru stele Gioni Popescu zis Televizor. În 1993 a fost adus de Măgureanu în SRI de la CENTROCOOP, centrala coperativelor de consum, unde răspundea de departamentul de import-export, fiind înaintat direct la gradul de general maior. A venit cu tot cu poreclă, Televizor, și așa i-a rămas supranumele. În acte nu era Gioni, era Ion Theodor. A fost numit șef la Finanțe-Logistică, însărcinare de la înălțimea căreia se va ocupa cu tot ce s-a ocupat dintotdeauna: furnizarea de bunuri de lux către șefi. Pe vremuri făcea rost de televizoare color, de aici porecla lui sugestivă, acum umbla după sturioni și caviar sau whisky Dalmore de 30 de ani pe comandă, pentru mesele de protocol cu partenerii străini. După succesul operațiunii Țigareta 1, în care SRI i-a protejat pe contrabandiștii sirieni, Gioni Popescu va fi avansat la gradul de general locotenent. Scorul operațiunii a fost următorul: Virgil Măgureanu și Gioni Popescu se vor procopsi cu câteva milioane de dolari fiecare. Fiscul va pierde 27 de miliarde de lei vechi, prin neplata accizei de tutun, iar ca instituțiile democratice ale statului să nu se supere, în bugetul SRI va fi virată suma de 6 miloane $ provenind dintr-un rest de marfă chipurile confiscată. În 1997, după ce la putere vor veni ai noștri și la cârma SRI va fi numit liberalul Costin Georgescu, lui Gioni Popescu nu i se va clinti niciun fir de păr din cap. L-am întrebat personal pe noul director al SRI de ce nu-l schimbă pe Gioni și mi-a răspuns așa, cu un martor de față: “Dacă îl trimit pe Lună să-mi cumpere mobilă de cireș, merge pe Lună și-mi aduce mobilă de cireș”. Au plecat ai noștri, s-au reîntors ai lor și, în 2001, Gioni Popescu, ajuns deja general cu trei stele, va fi numit director adjunct al SRI, iar în anul următor va mai primi o stea, să nu se plictisească celelate. A fost perioada de grație în care îi va descoperi, cultiva și crește atât pe maiorul Florian Coldea, cât și pe civilul Sebastian Ghiță. Amândoi vor împărtăși, moșteni și duce mai departe experiența de aur a înaintașului lor Gioni Popescu, zis Televizor.»

Asta, așa, ca să știm ce și cum…

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.

