Dac-ai venit, de ce-ai pleca?

Așa cum era de așeptat după noul eșec al naționalei României, acel 2-2 din Cipru, s-a declanșat potopul pe capul și inima selecționerului Mircea Lucescu. Eliminând nuanțele grobiene ale unor indivizi (incusiv jurnaliști) care nu se pot exprima altfel, cu aluzii la vârstă și senilitate, și menținând tonul în limitele civilizației și ale bunului-simț, frustrarea națională este explicabilă și are, printre altele, o componentă pozitivă: eterna soluție a chibițului superficial, „de-mi-si-a” a devenit lipsită de sens. Ideea „du-te, bre Luce, și joacă-te-n parc” este înlocuită de altă marotă: „dacă nici cu Luce, atunci cu cine”. Ceea ce duce la o concluzie greu de combătut: „Buba e în altă parte”. Fără a ne aventura încă în divagații sistemice, ne limităm la zona Lucescu.

Imediat a apărut noua soluție de selecționer: Hagi, un nume greu de combătut, precum Lucele. Dar nu imposibil. Pentru că prețuirea instantanee nu depinde de nume, renume sau supranume, ci de rezultate. Iar rezultatele sunt care sunt.

Din noianul de informații, incluzând speculații și fantezii „pe surse” reținem câteva lucruri interesante.

1. În primul rând Mircea Lucescu, după o luptă grea cu propriile-i hachițe, a răspuns la întrebări. Dincolo de ieremiadele legate de arbitraj, dincolo de „incorectitudinea politică” (eufemistic vorbind) legată de canadieni, dincolo de conspiraționismul viral care bântuie ADN-ul național, Lucescu a dat și unele explicații credibile. La început, menținerea aceleiași formule ca și în amicalul cu Canada, i-a mers. Drăguș a fost excepțional, iar Horațiu cel din poartă s-a descurcat. Rămâne totuși o contradicție: dacă știa că fotbaliștii noștri ca brazii stau prost cu pregătirea fizică (tot Luce dixit!), de ce a „omorât” în două meciuri consecutive, la patru zile, aceiași jucători. Mai ales că predecesorul tocmai invers făcea, rotea echipele în cele două partide cuplate! Dreptate a avut Il Luce și cu Mitriță, despre care am menționat în multe rânduri că este genul care vrea să-și subordoneze echipa, nu să se subordoneze el.

2. Apoi, Lucescu a scăpat vorba că singurul în favoarea căruia s-ar retrage de la națională este Gică Hagi. Pe un plan paralel, marele cumnat Gică Popescu a afirmat că Hagi ar veni cu certitudine acum. Oare așa să fie?

3. În final, a treia zi după Nikosia, Lucescu a ținut sfat de taină cu tandemul Burleanu-Stoichiță la Casa Fotbalului. Și cum taina nu a fost dezvelită, a urmat o altă ploaie de speculații: în special că Lucescu pune condiții ca să lase naționala în pace, inclusiv numele succesorului. Care taman deja l-am pomenit. Pare ciudată prezumtiva atitudine de cățeluși la palma lui Mircea Lucescu a oficialilor FRF, dar din 2016 încoace tot ei s-au gudurat taman precum cățelușii la poalele Everestului lucitor.

Mai credibil este ceva care s-a tot uitat, deși istoria negocierilor pentru națională ar trebui să ne amintească. Ceva referitor la Hagi, nu la Lucescu. Nu este vorba de conflictul de interese pe care l-a evocat acesta în ultimii ani, conflict cu calitatea de patron de club. Asta se rezolvă foarte simplu, după model american. Nu este vorba nici de un alt conflict de interese, mult mai apropiat de sufletul lui Hagi, care poartă un nume format din cinci sunete cu terminație grecească. E cu totul altceva; Gică Hagi a cerut întotdeauna să vină la națională odată cu o nouă campanie. Nu la mijloc de drum!

Astfel, nu trebuie să ne mire că federalii nu au vrut să riște un interimat de (maximum) cinci meciuri, cu puține șanse de a produce o finalitate fericită. Am mai precizat că dificultatea calificării nu este în accesul la baraj, ci în barajele însele. Deci să-l lăsăm pe Lucescu să-și termine mandatul, fiindcă prea multe nu avem ce cere din această campanie nefericită. În plus, ratarea cât se poate de previzibilă l-ar încuraja pe Burleanu &Co (dacă vor cu adevărat!) la reforme în profunzime. „Dacă nici cu Lucescu…”

Concluzia FRF? Dacă tot s-a ales praful, venerabilul selecționer să-și poarte crucea până la capăt, dacă asta vrea. Poate în așteptarea lui Hagi?

