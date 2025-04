„Dacă jucăm așa, nu prindem barajul!” Ce au spus antrenorul și căpitanul Politehnicii după eșecul de la Galați

La finalul confruntării, antrenorul oaspeților, Vasile Miriuță, a declarat: „Toată săptămâna asta le-am spus jucătorilor să tragem de noi, că nu suntem bine, că nu suntem scăpați. A fost și un meci amical pe care nu trebuia să-l avem, dar nu vreau să intru în amănunte. Din păcate, 60 de minute am fost inexistenți, am jucat doar 20-25 de minute. Am fi putut marca pe final, dar nu am reușit. Îmi asum acest eșec, trebuie să fim toți împreună și la eșecuri, și la victorii. Urmează la Buzău un meci crucial, pe care trebuie să-l câștigăm. Oricum, dacă vom juca ca azi în continuare, nu prindem nici barajul!”

Căpitanul de echipă al ieșenilor, Mihai Bordeianu, a spus că „nu am avut atitudinea corectă, chiar dacă în repriza a doua am jucat ceva mai bine. Trebuia măcar să nu pierdem azi, să-i ținem sub noi. Sper să ne revenim la Buzău, vinerea viitoare, când vom avea încă un meci foarte important”.

