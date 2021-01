Dacă nu-i Kubacki, e Stoch

Turneul celor patru trambuline a devenit de multă vreme una dintre competiţiile sportive care au comun cu ceea ce se numeşte un thriller. După ce, la Oberstdorf, germanul Karl Geiger a devenit primul lider, câştigând prima etapă germană, la Garmisch-Partenkirchen lucrurile s-au schimbat. Polonezul Dawid Kubacki a încheiat învingător etapa din ultima zi a anului 2020 şi nu oricum. Câştigător al ediţiei trecute a competiţiei, Kubacki a doborât recordul trambulinei de la Garmisch cu o săritură de 144 m în finală, după ce sărise 139 m în manşa întâi. Precedentul record era de 143,5 m. El l-a devansat cu 7,2 puncte pe norvegianul Halvor Egner Granerud (137/136 m). Podiumul a fost completat de un alt polonez, Piotr Zyla (129,5/137 m). De victoria lui Kubacki a profitat şi cel mai bun norvegian al sezonului, Granerud, care a urcat pe primul loc în clasamentul Turneului, devansându-l cu doar 4 puncte pe germanul Karl Geiger, locul V la Garmisch. În cursa pentru victoria finală mai rămăseseră polonezii Kamil Stoch şi Kubacki, despărţiţi de lider de 6,7, respectiv 8,6 puncte.

Ieri, săritorii s-au multat în Austria, la Innsbruck, probabil cea mai capricioasă gazdă a turneului. Calificările au fost câştigate de Ganerud, confirmând trendul ascendent al nordicului, dar finala a început cu ratarea monumentală a lui Geiger şi s-a încheiat cu o altă ratare, chiar a lui Garnerud. Cum nici Kubacki n-a rupt gura Innsbruk-ului, precum la Garmisch, a profitat un alt polonez, Kamil Stoch. Triplu campion olimpic, dublu câştigător al Vulturului de Aur. Stoch a reuşit sărituri de 127,5 şi 130 metri, totalizând 261,6 puncte. Pe locul secund s-a clasat slovenul Anze Lanisek, 249,6 puncte (sărituri de 127,5 şi 123,5 m), podiumul fiind completat de un alt polonez, campionul en titre Dawid Kubacki, care a totalizat 248,3 puncte (sărituri de 126, respectiv 127 metri). În ierarhia generală, Stoch are un avans de 15,2 puncte faţă de conaţionalul său Kubacki, în timp ce liderul Cupei Mondiale, norvegianul Halvor Egner Granerud (locul 15 la Innsbruck) este al treilea, la 20,6 puncte, iar Geiger (locul 16 duminică) e al patrulea, la 24,7 puncte.

„Nu am cuvinte. A fost o zi excelentă pentru mine, sărituri bune. Zburam şi zâmbeam. Dar nu a fost simplu, pentru că am avut probleme chiar şi cu cele mai elementare lucruri, am avut emoţii. Trebuie să mă concentrez pe mine mult mai mult”, a declarat Stoch la finalul întrecerii de ieri. În acest moment, Stoch are prima şansă pentru a câştiga a treia oară în carieră Turneul celor patru trambuline, rezultat în urma căruia i-ar egala pe germanul Helmut Recknagel (1958, 1959, 1961)şi norvegianul Bjørn Wirkola *1967, 1968, 1969) în topul celor mai multe victorii în tradiţionala competiţie de la cumpăna dintre ani., top dominat de finlandezul Janne Ahonen cu cinci victorii, între 1999 şi 2008.

Ultima etapă a Turneului, are loc marţi şi miercuri în staţiunea austriacă Bischofshoffen.