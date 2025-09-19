„Dacă nu poți rămâne însărcinată, te las”. De ce infertilitatea nu trebuie să devină o dramă

Infertilitatea rămâne una dintre cele mai sensibile teme medicale. Această afecțiune nu este doar o provocare medicală, ci și una emoțională, care pune de cele mai multe ori la încercare relația de cuplu. Dr. Bogdan Doroftei, medic primar obstetrică-ginecologie, explică de ce un diagnostic complet și corect este cheia oricărui plan de tratament și cum influențează acesta șansele reale de a deveni părinți.

„De ce nu am obținut o sarcină?”

„Cel mai important lucru pentru un cuplu afectat de infertilitate este un diagnostic corect”, subliniază cu fermitate medicul specialist. „Prima întrebare este simplă: cum de s-a întâmplat ca acel cuplu să nu obțină o sarcină după un an, doi sau chiar mai mult? Fără să știm cauza – că vorbim despre infertilitate masculină sau feminină, ori mixtă – orice tratament e doar o încercare la întâmplare.”

În lipsa acestei etape esențiale, cuplurile riscă să treacă prin proceduri costisitoare și devastatoare la nivel emoțional, fără a avea rezultate. „Îți dorești sarcină imediat și spui: vreau să fac fertilizare in vitro. Dar dacă problema reală nu este abordată, procedura poate eșua și drama devine și mai greu de dus.”

Emoții extreme în viața de cuplu

Infertilitatea nu este doar o provocare medicală, ci și una relațională. „E o varietate surprinzătoare de emoții”, mărturisește medicul. „Uluitor pentru mine, de la cazuri în care partenerul spune partenerei: dacă nu poți rămâne însărcinată, te las. Până la scene foarte calde, foarte umane, în care cei doi chiar sunt un cuplu, în care se sprijină unul pe celălalt și, de cele mai multe ori, trec împreună prin acest supliciu. Pentru mulți, reproducerea este proiectul principal al vieții. Nu are echivalent: nu e ca o casă pe care o vinzi sau o mașină pe care o schimbi. Este un drum într-o singură direcție.”

Pacienții pun în mâinile medicilor cele mai mari speranțe. „Trăiesc de la depresie și anxietate până la fericirea maximă a unei sarcini obținute. Pentru ei, noi suntem ori cei mai buni, ori cei mai slabi medici din lume – nu există cale de mijloc”, spune prof.dr. Bogdan Doroftei. Totuși, satisfacția supremă rămâne momentul în care copilul dorit ajunge în brațele părinților.

Medicul – un navigator prin „hățișul infertilității”

Dincolo de intervenții și tratamente, rolul medicului este să ghideze. „Este o luptă. Medicul devine antrenor, consilier, un fel de navigator prin hățișul infertilității. E datoria noastră să fim alături de pacienți, chiar și când șansele par mici. Asta îi ajută să meargă mai departe”, apreciază specialistul.

În tratarea infertilității, diagnosticul corect nu este doar un pas medical, ci o garanție a șanselor reale. Infertilitatea nu are soluții rapide, dar are soluții reale – iar totul începe cu un diagnostic corect.

Material realizat cu susținerea prof. dr. Bogdan Doroftei, medic primar obstetrică-ginecologie.

