Dacă Primăria Iași își suspendă un an activitatea, îi observă cineva lipsa?

Dacă toți funcționarii din administrația locală, în frunte cu primarul, și-ar fi luat un an sabatic în iunie 2024, imediat după alegeri, puțini ieșeni ar fi remarcat că ceva lipsește din „peisaj”. Orașul (încă) se dezvoltă din inerție, aproape exclusiv din impulsul generat în economie de mediul privat/universitar. Doar vizitele mascaților pe la Palatul Roznovanu ne mai amintesc, din când în când, că ființează și la Iași o instituție numită Primărie.

Primăria Iași pregătește o investiție uriașă, de 150 milioane de lei, în reabilitarea rețelei stradale din jurul Palatului Culturii. Municipalitatea propune ca circulația în zonă să se facă pe un singur sens dinspre Anastasie Panu spre Podu Roș, iar un alt sens unic va fi amenajat din intersecție înapoi, la „deal”, pe Sfântul Lazăr. Proiectul va fi dezbătut vineri în Consiliul Local. Ieșenii familiarizați cu „năzbâtiile” propuse de Primărie de-a lungul vremii se vor întreba ce s-a întâmplat cu pasajul subteran care urma să preia parte din trafic în fața Palatului. Mai există acel proiect? Sunt cele două investiții compatibile? Dacă obții 150 milioane de lei din fonduri europene pentru un sens unic la suprafață și mutarea șinei de tramvai la bordură, poți veni apoi să spargi strada și să muți tramvaiul pe dedesubt? Informațiile publice disponibile nu lămuresc misterul. Știm doar că pentru pasajul subteran de la Palatul Culturii s-a cerut anul trecut o actualizare a studiului de fezabilitate realizat anterior în 2021. Eternele și costisitoarele studii tehnice, hobbyul preferat al funcționarilor de la Roznovanu (după Solitaire).

În urmă cu un an fără o zi, pe 27 august 2024, îmi permiteam un pariu. Că magistrala de metrou de la Cluj, lungă de 21 de kilometri, va fi finalizată înaintea pasajului subteran de la Palat, cu o lungime de 340 de metri. Cu două săptămâni în urmă, excavatoarele au început săpăturile la metroul din Cluj. „Cârtițele” sunt așteptate să înceapă forajul la tuneluri din septembrie. Investiția pare să fi pierdut fondurile prin PNRR, dar primarul Emil Boc a dat asigurări că lucrările au, în prezent, finanțare disponibilă până în 2031. Între timp, despre pasajul de la Palat nu mai știm nimic, decât că ultima oară se afla la prima actualizare a studiului de fezabilitate. Vor urma altele, cam după al patrulea-al cincilea „update” un proiect devine fezabil la Iași (și rentabil pentru firmele care licitează pentru studii). În textul amintit, deplângeam și soarta lucrările de amenajare a parcului din fața Teatrului Național, un contract semnat în august 2021. Prin septembrie anul trecut mai să-mi stea inima-n loc. Mihai Chirica a apărut pe șantier și a anunțat că lucrările vor fi gata până în decembrie 2024, cel târziu ianuarie 2025. A trecut decembrie, a trecut ianuarie, și m-am liniștit. Cei cinci muncitori sunt și azi pe șantier, cu puțin noroc parcul va fi gata prin toamnă.

La mai bine de un an de când a câștigat al treilea mandat, Mihai Chirica nu are un singur proiect început de la zero și dus până la capăt. În 14 luni, Primăria Iași nu a construit nimic nou în oraș. S-a mai pus niște iarbă, s-au peticit câteva străzi, s-au reactualizat studii tehnice și s-au anvelopat două-trei blocuri/școli/grădinițe. Între timp, ritmul în care se bușesc tramvaiele moderne a început să depășească intrările de „material rulant” nou. Finanțarea pentru Sala Polivalentă a fost suspendată pe termen nedeterminat, ce se întâmplă cu împrumutul pentru noul stadion nu știe nimeni, iar orașul riscă să piardă 50 milioane de euro, după ce municipalitatea s-a implicat în șmenuri cu cărbune. Un sac fără fund, echipa de handbal a Primăriei a câștigat un singur meci oficial (din 24!) de când Mihai Chirica și-a triplat mandatul. Și, așa cum anticipam încă din februarie, Poli Iași a retrogradat din nou, reluând ciclul de promovări în anii electorali. Până atunci, clubul din Copou va mai crește cinci-șase jucători împrumutați de la echipele din Cluj („U” și CFR), pentru că academia proprie, finanțată din fonduri publice, macină în gol.

