Dacia a câștigat Raliul Marocului și a învins modele precum Toyota Hilux ori Ford Raptor

Iată clasamentul la finalul Raliului Marocului (desfășurat între 6 și 12 octombrie)

Dacia Sandrider – Nasser Saleh Al-Attiyah /Edouard Boulanger Dacia Sandrider– Sébastien Loeb/Fabian Lurquin Mini JCW Rally – Guillaume de Mévius /Mathieu Baumel Toyota Hilux Overdrive – Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk Toyota GR DKR Hilux– Seth Quintero /Dennis Zenz Ford Raptor RS – Martin Prokop /Viktor Chytka

Echipa Dacia Sandriders a reușit un debut spectaculos cu o clasare pe locurile 1 și 2 la Rallye du Maroc, după cinci zile de competiție dură, acoperind aproape 2500 de kilometri de teren accidentat.

Deși a fost în mare parte un eveniment de testare pentru echipa nou-înființată și vehiculele Dacia Sandriders alimentate sustenabil, rezultatul s-a transformat într-o victorie remarcabilă în cadrul Campionatului Mondial FIA de Rally-Raid.

Mai important decât victoria însă, Rallye du Maroc a servit drept pregătire perfectă pentru Dakar-ul din ianuarie, cea mai dură competiție din calendarul internațional de motorsport și următoarea mare provocare pentru Dacia Sandriders.

După ce au condus de la început, câștigând prima etapă de luni, Nasser Al-Attiyah și Edouard Boulanger au obținut victoria și au devenit campioni mondiali FIA pentru 2024 la categoria piloți și copiloți, respectiv, după ce au fost luate în considerare și rezultatele obținute cu echipe diferite mai devreme în an.

Nasser Al-Attiyah, din Qatar, este acum de trei ori campion mondial, iar victoria sa din Rallye du Maroc este a șaptea din carieră.

După ce a câștigat cea mai lungă etapă de miercuri, de 325 de kilometri, de la Zagora la Mengoub, Sébastien Loeb și Fabian Lurquin au încheiat Rallye du Maroc câștigând Etapa 5, vineri, într-o zi memorabilă pentru Dacia Sandriders. După ce au început ultima zi pe poziția a patra, Loeb a avut o cursă remarcabilă, încheind pe locul al doilea, asigurând astfel o clasare 1-2 pentru Dacia Sandriders.

Cristina Gutiérrez și Pablo Moreno au reușit să termine pe locul șapte în Etapa 5, după ce au depășit o serie de dificultăți în etapele anterioare.

Cu trei victorii de etapă din cinci și o clasare 1-2, Dacia Sandriders a demonstrat performanțe excelente, acumulând în același timp date și feedback esențial pentru îmbunătățiri.

Cu toate acestea, munca de pregătire pentru Dakar 2025, care va avea loc în Arabia Saudită între 3 și 17 ianuarie, abia a început, iar următoarea lună va fi una de pregătiri intense înainte ca Dacia Sandriders să se îndrepte spre Orientul Mijlociu pentru cea mai mare provocare de până acum.

DECLARAȚII CHEIE

**TIPHANIE ISNARD, TEAM PRINCIPAL, DACIA SANDRIDERS**

„Sunt foarte mândră de echipă pentru că a fost un efort uriaș din partea multor oameni. Nimeni nu își poate imagina cât de multă muncă neobosită a fost necesară pentru a avea trei mașini la startul Rallye du Maroc. Să terminăm pe locurile unu și doi cu Nasser și Seb, iar Cristina să facă o treabă grozavă este pur și simplu uimitor. Dar acesta a fost doar primul nostru eveniment, un test pentru Dakar, așa că este un rezultat pe care nu ne-am fi așteptat să-l obținem. Acum este important să rămânem cu picioarele pe pământ, pentru că este doar începutul aventurii noastre. În patru săptămâni, mașinile vor fi pe vaporul spre Arabia Saudită pentru Dakar, iar noi avem mult de muncit pentru că am învățat multe în această cursă și sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim, deoarece Dakarul este o cursă extrem de dură. Dar suntem cu toții foarte fericiți de acest rezultat, toată echipa merită acest succes și suntem foarte motivați să continuăm să ne pregătim pentru Dakar.”

**NASSER AL-ATTIYAH (QATAR), PILOT, DACIA SANDRIDERS**

„Este minunat să câștig Rallye du Maroc de șapte ori și să fiu campion mondial pentru a treia oară, sunt foarte fericit. Dar să câștig pentru prima dată pentru Dacia este incredibil, e uimitor. Vom continua să facem tot posibilul pentru dezvoltarea Dacia Sandrider pentru a fi pregătiți pentru Dakar. Să obții acest rezultat cu o mașină nouă este foarte bine pentru echipă și acum avem mai multe informații pentru a fi și mai buni la Dakar. Să fii campion mondial pentru a treia oară nu este ușor, dar este foarte plăcut atât pentru mine, cât și pentru echipă, și îi mulțumesc lui Edouard pentru primul său an alături de mine.”

**CRISTINA GUTIÉRREZ (SPANIA), PILOT, DACIA SANDRIDERS**

„Suntem fericiți. Aveam nevoie de o etapă curată ca aceasta și toată echipa merită rezultatul pe care l-am obținut, locul întâi și al doilea la general și un rezultat bun din partea mea în această etapă. Ar trebui să fim mândri și aceasta este o pregătire foarte bună pentru Dakar.”

**SÉBASTIEN LOEB (FRANȚA), PILOT, DACIA SANDRIDERS**

„Un rezultat grozav pentru echipă să fie pe locurile întâi și doi. Pentru mine, începutul raliului a fost un pic dificil. În Prolog am avut o problemă și am început prima etapă de foarte în spate. Am făcut o cursă bună în acea etapă, dar apoi am avut un mic contact cu un SSV și am rupt o bară de direcție. Din acel moment am pierdut 10 minute și de atunci am încercat să recuperăm timpul. Am avut patru etape bune, am forțat tot timpul și nu am avut probleme cu mașina. Totul a funcționat perfect. Arată că avem o performanță bună. Mașina este bună, ne simțim confortabil la volan și totul este pe drumul cel bun pentru Dakar.”

**AL-ATTIYAH CÂȘTIGĂ AL TREILEA TITLU W2RC CONSECUTIV ȘI DACIA SANDRIDER ÎNVINGE LA DEBUT ÎN MAROC**

O a șaptea victorie la Rallye du Maroc i-a adus lui Nasser Saleh Al-Attiyah al treilea titlu consecutiv în Campionatul Mondial FIA de Rally-Raid (W2RC) din 2024 și a oferit noului Dacia Sandrider o victorie uimitoare la debutul său internațional.

Copilotul său francez, Edouard Boulanger, a câștigat, de asemenea, Campionatul Co-piloților după un eveniment dificil de cinci zile prin deșerturile nord-africane, unde ploi abundente și inundații au cauzat perturbări timpurii în program. Al-Attiyah a câștigat doar una dintre cele cinci etape, care au trecut prin dunele Chegaga și deșerturile din apropierea Zagora până la linia de sosire din Mengoub-Bouârfa, dar a reușit să obțină o marjă de victorie de 5 minute și 10 secunde.

Al-Attiyah a declarat: „Sunt foarte fericit că am câștigat această cursă. A fost foarte dificil. Nivelul concurenților este foarte ridicat. Nu a fost ușor, dar am reușit pentru prima dată și am câștigat cu Dacia. Acum ne concentrăm pe mai multe îmbunătățiri pentru Dakar.”

Campionul de nouă ori WRC, Sébastien Loeb, nu a fost înregistrat pentru puncte W2RC, dar împreună cu copilotul său Fabian Lurquin, a continuat dezvoltarea noii Dacia. Loeb a câștigat două etape, terminând pe locul al doilea, oferind echipei Dacia un rezultat senzațional de 1-2 la debutul său competițional.

Noua echipă formată din Guillaume de Mévius și fostul copilot al lui Al-Attiyah, Mathieu Baumel, a obținut locul al treilea în prima dintre mașinile X-Raid Mini JCW Rally Plus, după ce o problemă mecanică în ultima etapă i-a costat locul secund.

„Pentru prima noastră cursă cu X-Raid, putem fi mulțumiți”, a declarat De Mévius. „Pentru Dakar vom avea motorul pe benzină și câteva alte îmbunătățiri. După ceea ce am văzut săptămâna aceasta, ar trebui să fim gata să ne luptăm în ianuarie.”

Yazeed Al-Rajhi a fost cel mai apropiat rival al lui Al-Attiyah înainte de eveniment, dar sauditul a reușit doar să termine pe locul patru la general și al treilea între participanții W2RC, într-un Toyota Overdrive Racing. El a câștigat o etapă și a obținut suficiente puncte pentru a se clasa al doilea în Campionatul Piloților și o clasare similară pentru Timo Gottschalk în Campionatul Co-piloților.

Toyota Gazoo Racing a făcut suficient pentru a depăși echipa Nasser Racing by Prodrive și a câștiga Campionatul Producătorilor W2RC, ajutați de locul cinci obținut de Seth Quintero și Dennis Zenz în Toyota Hilux.

Echipa cehă formată din Martin Prokop și Viktor Chytka a terminat pe locul șase, câștigătorul categoriei Challenger Eryk Goczal a fost al șaptelea, iar echipa Overdrive Racing, Dennis Krotov și Juan Cruz Yacopini, s-a clasat pe locurile opt și zece, încadrându-l pe tatăl lui Eryk, Marek, care a terminat pe locul nouă și pe locul doi în categoria Challenger.

