Dacia Sandero a fost desemnată ”Mașina Anului 2021” în Marea Britanie de către revista WHATCAR

Iată ce scriu jurnaliștii publicației britanice WHATCAR despre modelul câștigator:

”Dacia Sandero 1.0 TCe 90 Comfort

Cea mai ieftină mașină nouă din Marea Britanie este, de asemenea, Mașina anului, iar prețul său uimitor de mic este doar unul dintre punctele forte.

Am petrecut ultimele 12 luni conducând toate mașinile noi și comparându-le apoi cu rivalii lor, iar mașina noastră generală a anului, modelul care schimbă jocul mai mult decât oricare altul este Dacia Sandero.

BMW Seria 4 , Fiat 500 si Kia Sorento, toate au impus noi standarde la categoriile în ultimele 12 luni, la fel precum și Porsche Taycan , Skoda Octavia Iv și Volkswagen ID.3 . Într-un an diferit, oricare dintre aceste mașini ar fi meritat locul unu în clasamentul general, dar în 2021 au avut ghinionul de a se confrunta cu noua Dacia Sandero .

În timp ce am lăudat în repetate rânduri vechiul Sandero pentru costul mic, se putea vedea unde Dacia făcuse compromisuri pentru a-l face atât de accesibil. Totuși, nu este cazul cu noul Sandero; este confortabil, se conduce bine, este bine echipat și foarte spațios, așa că ar merita luat în considerare chiar dacă ar costa la fel ca majoritatea rivalilor săi.

Dar nu este așa, prețul a rămas mic. Chiar și un Ford Fiesta entry-level - cu doar trei uși, un motor mai slab și un mult mai puține dotări - vă va costa 15.000 de lire sterline după reduceri, iar selecția noastră din gama Fiesta vine la aproape 19.000 de lire sterline. În schimb, Sandero-ul nostru preferat costă doar 11.595 GBP.

Sandero va pune un zâmbet pe fața oricărui cumpărător și este chiar la îndemâna celor care în mod normal ar lua în considerare doar mașinile second hand. Este o afacere absolută și o realizare remarcabilă.”

https://www.whatcar.com/news/car-of-the-year-2021/n22457