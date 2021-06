Dan Barna nu vrea să se retragă din cursa pentru şefia USR-PLUS aşa cum i-a cerut Cioloş

Co-preşedintele USR-PLUS Dan Barna afirmă, întrebat fiind ce părere are despre propunerea lui Dacian Cioloş de a nu candida pentru şefia partidului, că proiectul USR-PLUS este un proiect la care munceşte de patru ani şi că are „foarte mare încredere în înţelepciunea colegilor” săi de partid. „Eu am participat la toate luptele şi la toate confruntările pe care USR-PLUS le-a avut. Intenţionez să merg mai departe”, a declarat, joi, Dan Barna.