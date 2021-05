Dan Barna spune că va candida la congresul USR PLUS ca să rămână în fruntea formaţiunii

Copreşedintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat, vineri, că va candida la congresul formaţiunii din acest an pentru a rămâne la conducerea acesteia, el apreciind că în rândul USR PLUS este "o atmosferă foarte bună", urmând să aibă loc alegeri pentru liderii judeţeni.

Întrebat de jurnalişti, într-o conferinţă de presă, dacă va candida pentru şefia USR PLUS, Dan Barna a răspuns că doreşte să ducă mai departe acest proiect. "Este un proiect la care am muncit foarte mult timp şi doresc să îl duc mai departe", a subliniat el.

Cu această ocazie, Dan Barna a precizat că la finalul lunii iunie vor avea loc alegeri pentru liderii judeţeni USR PLUS din toată ţara.

"Da, vor fi alegeri în toată ţara la nivelul filialelor judeţene până la finalul lunii iunie, începutul lunii iulie, practic 30 iunie, plus minus câteva zile vom avea alegeri în toată ţara la nivel local, iar apoi, undeva la începutul lunii septembrie vom avea şi Congresul Naţional pentru organul naţional de conducere", a mai spus Dan Barna.

El a arătat că este încrezător în şansele USR PLUS de a avea o evoluţie pe termen lung pe scena politică din România.

"Atmosfera este una foarte bună. Faptul că în Vinerea Mare instanţa a decis şi validarea fuziunii USR PLUS, în momentul de faţă suntem un singur partid, în momentul de faţă toate eforturile merg într-o singură direcţie şi asta este o veste într-adevăr extraordinară. Am început deja să funcţionăm în Biroul Naţional USR PLUS, sunt cele două birouri naţionale reunite, practic această fuziune care a durat aproape de final, a ajuns la un rezultat şi sunt foarte încântat la nivel personal, că un proiect în care am crezut şi care nu a fost simplu, pentru că au fost de-a lungul timpului mulţi oameni care au încercat să bage beţe prin gard, am reuşit să avem acest efort finalizat. E al treilea partid din România. Suntem foarte optimişti despre evoluţia pe termen lung a organizaţiei, pentru că USR PLUS este în momentul de faţă exact partidul care are energia aceasta de modernizare şi de reformă. E o coaliţie, lucrurile nu sunt simple, dar sunt optimist şi sunt foarte mulţumit că fuziunea s-a finalizat", a arătat Dan Barna.

El a participat vineri, la Sibiu, în calitate de vicepremier, la deschiderea sălii de examinare auto din Municipiul Sibiu pe Str. Andrei Şaguna, nr. 9. AGERPRES