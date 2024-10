Dan-Emil Racotea: Eram curios (P)

– De ce Polonia?

– Eram curios despre lume. Aveam 19 ani, aveam oferte din mai multe tari din Europa. Am ales Polonia, deși practic nu știam nimic despre ea. A meritat. Astăzi am două case. In Romania si Polonia. Este o mare plăcere să te simți atât de bine în două locuri și să spui „aceasta este casa mea”.

– Ce caracteristică a polonezilor vă place?

– Patriotism. Respect pentru propria ta țară. Ei își iubesc țara, își prețuiesc identitatea, nu acceptă totul străin fără nicio reflecție, doar pentru că este diferit, presupus mai bun. Trebuie să-i convingi și să lucrezi pentru a-i face să te accepte, dar asta nu înseamnă că nu sunt deschiși și prietenoși. Am întâlnit o mulțime de oameni minunați aici.

– În primul rând, soția mea. Ce v-a adus împreună?

– Mai întâi e handbal, apoi e dragoste. A jucat la Gdynia, i-am urmărit meciurile la televizor. mi-a placut foarte mult. Am primit numărul, ne-am scris unul altuia timp de un an și… Suntem împreună de opt ani, inclusiv patru ani de căsnicie. Fiul nostru Noah are doi ani.

– De unde vine acest nume?

– Călătorim puțin în jurul lumii. Ne-am dorit să aibă un nume care să fie cunoscut peste tot. Emil este al doilea nume.

– Ce limbă îl înveţi?

– Eu vorbesc în română ,Sonia vorbește poloneză. Începe să înțeleagă că acestea sunt două limbi diferite, mai ales că și bunicile lui îi vorbesc în limbi diferite. O să fie bine. Vorbesc poloneză doar cu soacra mea. Nu e rău. Noah va merge în curând la grădinița în Polonia, așa că va învăța perfect poloneza. Nu-l voi lăsa să uite de română.

– Ce ai transfera din România în Polonia?

– Presupun că e vremea Crăciunului. În Polonia, sunt mai organizați, mai previzibili, există un ritual specific, sunt foarte orientați spre familie și mai puțin spontani. Toată lumea se vizitează, sărbătorește, e mai multă bucurie, conversație, râsete… Dacă începem pe 24 decembrie, terminăm pe 1 ianuarie. Cu timpul, însă, îmi pare tot mai rău de femilile noastre, pentru că trebuie să pregătească tot timpul ceva. Ar fi ceva perfect între vacanțele din Polonia și România.

– Probabil că ai cunoscut Polonia. Ce merită văzut în ea?

– Multe lucruri. Este o țară mare care are de toate. Marea, deși rece, lacuri, munți și orașe foarte frumoase, bine întreținute… Gdańsk este frumos, locul meu preferat nu numai în Polonia. Le recomand tuturor. Mama spune că e mai frumos decât Amsterdam. Varșovia, Cracovia, Silezia, unde locuiesc acum… Sunt câteva orașe legate prin drumuri grozave, cu restaurante și parcuri bune. Este curat și sigur.

– În prezent joci în Zabrze. Ce oraș este acesta?

Górnik sunt cei mai cunoscuți , dar sunt fotbaliștii. Lukas Podolski joacă acolo, el este campion mondial până la urmă, au un stadion frumos. În plus, facilitățile sportive din Polonia sunt fantastice. Recent am fost la peste 300 de metri sub pământ într-o mină istorică, cea mai mare din Europa. Alei subterane, excursie cu barca la 300 de metri sub pământ, un loc uimitor, probabil că nu există un alt loc ca acesta. Știu că preferăm să plecăm în vacanță în sudul Europei, dar dacă cineva se întreabă, recomand să viziteze Polonia. Cel puțin cel sudic, unde poți ajunge rapid și ieftin. Există munți, Cracovia frumoasă, minele de sare istorice fantastice în Wieliczka și mine de cărbune în Zabrze și șocantul lagăr de concentrare de la Auschwitz.

– Când ești în Polonia, îți este dor de…

– Prieteni din România ,familie , întâlniri, conversații. Și când sunt în România, începe să-mi fie dor de Polonia. Asta înseamnă că mă simt grozav în ambele locuri.

https://www.polska.travel/

Publicitate și alte recomandări video