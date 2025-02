Dan Petrescu, resemnat după remiza din Copou: „Trei zile dacă am fi jucat, n-am mai fi marcat!”

La finalul disputei încheiată cu scorul de 1-1 antrenorul clujenilor, Dan Petrescu, a declarat: „Din start am simțit că ceva nu-i bine. La ultima fază de la încălzire s-a accidentat Louis Munteanu, care nu avea nimic. Cum a început meciul, a început ninsoarea, care s-a terminat când s-a sfârșit meciul, astfel că am jucat pe un teren aproape impracticabil. Am avut un gol anulat după ce ne-am bucurat zece minute, n-am înțeles de ce. Și ca totul să fie complet, Postolachi a ratat cu poarta goală, iar apoi am mai ratat și alte ocazii, pe final. Trei zile dacă am fi jucat, n-am mai fi marcat! Norocul a fost de partea adversarului. Ăsta e destinul”.

