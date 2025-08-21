MICA PUBLICITATE
SPORT

Dan Petrescu și-a dat demisia după umilința trăită cu CFR în Conference League: Am nevoie de o pauză şi băieţii au nevoie de ceva nou

De Redacția
joi, 21 august 2025, 23:16
2 MIN
Dan Petrescu și-a dat demisia după umilința trăită cu CFR în Conference League: Am nevoie de o pauză şi băieţii au nevoie de ceva nou

Tehnicianul Dan Petrescu a anunţat, joi seară, după meciul pierdut de CFR Cluj cu 2-7 în faţa formaţiei Hacken, că pune capăt colaborării cu gruparea clujeană, el precizând că îşi asumă rezultatul şi că trebuia ca cineva să plătească, potrivit News.ro.

„A fost ca un vis urât. N-am reuşit să îi oprim, am luat gol foarte repede, după care s-au făcut mari greşeli pe faza defensivă. Ei au prins o zi extraordinară. E o înfrângere ruşinoasă, sută la sută cea mai grea din cariera mea de 25 de ani. Nici în visele mele negre nu mă gândeam. Toţi suntem vinovaţi, dar principalul vinovat sunt eu, că sunt antrenorul. Am luat hotărârea ca să nu mai continui la echipă. Am nevoie de o pauză şi băieţii au nevoie de ceva nou. Îmi pare rău că plec aşa de la CFR, am avut aici ani foarte buni, dar cu o asemenea ruşine nu pot să accept să merg mai departe. Îmi asum acest rezultat. Am nevoie de o pauză mai lungă. Îmi pare rău. Chiar dacă ne calificam această pauză mi-o luam. Nu m-am simţit bine zilele astea deloc. Am luat o hotărâre care e bună şi pentru club şi pentru mine. Am luat decizia nu neapărat la cald. Nu o să mă mai prezint la antrenamente începând de mine. Cineva trebuia să plătească la un asemenea scor”, a spus Petrescu în conferinţa de presă de după meci.

Formaţia CFR Cluj a suferit o înfrângere dură, scor 7-2, joi seară, în deplasare, în faţa echipei suedeze Hacken, în prima manşă a play-off-ului din Conference League.

Etichete: cfr cluj, Conference League, Dan Petrescu, demisie

