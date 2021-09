Dan Vîlceanu este un ministru invizibil la transporturi, ocupat cu camarila liberală (P)

Primele zile la conducerea unui minister, chiar dacă e vorba de interimat, reflectă prioritățile și agenda demnitarului proaspăt numit în funcție. Nu este niciun secret că miniștrii USR PLUS au demisionat din guvernul premierului Cîțu în urma blocajului produs în coaliție prin demiterea abuzivă a ministrului justiției. Pe cale de consecință, portofoliile rămase vacante au fost redistribuite miniștrilor PNL. Iar, odată ajunși pe aceste funcții, principala lor preocupare a fost schimbarea membrilor Consiliilor de Administrație de la companiile de stat; cei numiți transparenți și pe criterii de competență de către echipa guvernamentală USR PLUS.

“Ministrul interimar al transporturilor a început să răsplătească clientela de partid de îndată ce a intrat pe funcție. În loc să participe la ședințele CNAIR, să se informeze asupra stadiului proiectelor pentru modernizarea căii ferate sau despre autostrăzi, Dan Vîlceanu începe să ofere posturi călduțe și bine plătite la companiile de stat pentru obligațiile de la partid. Această abordare trădează intențiile reale ale oamenilor lui Cîțu, frustrați de faptul că miniștrii USR PLUS le-au eliminat sinecurile și au promovat oameni competenți. Probabil că sunt mulți liberali cu buzunarele rupte, pentru că acum ar trebui să muncească zi de zi pentru a își menține stilul de viață”, declară Cristi Berea, senator USR PLUS.

Consiliile de Administrație (CA) ale companiilor de stat nu sunt altceva decât o sursă infinită de bani pentru oamenii partidelor și pentru familiile acestora. Rețeta care a funcționat până la miniștrii USR PLUS a fost una simplă: partidul numea în CA-uri foști demnitari sau aleși locali, rude și prieteni care erau plătiți cu 1.000 de euro pe lună sau mai multe mii, ca să participe la o ședință lunară; la care erau spectatori de cele mai multe ori. Așa se face că din Consiliile de Administrație de la Tarom, CFR sau alte companii au făcut parte oameni care nu aveau niciun fel de expertiză sau competențe în transporturi, economie sau management.

“Camarila PNL își arată colții. Miniștrii liberali interimari au început să numească amatori în Consiliile de Administrație, chiar și condamnați penali, în locul profesioniștilor numiți de USR PLUS. Românii încă așteaptă explicații de la Dan Vîlceanu pentru proiectele de infrastructură, inițiate și coordonate de ministrul USR PLUS. Avem dreptul să știm dacă PNL mai dă 2 bani pe autostrăzile Moldovei și dacă garantează în continuare faptul că aceste proiecte vor continua.

Îi reamintesc ministrului Vîlceanu, interimar la transporturi, că atribuțiile sale înseamnă să se ocupe de infrastructura de transport, nu să numească rude, pile și alți anonimi în CA-uri. Luați-vă mâinile de pe companiile de stat și lăsați-le să joace după regulile pieței concurențiale, cu criterii de performanță și management”, completează senatorul USR PLUS Cristi Berea.

Deși au trecut câteva săptămâni de când ocupă și fotoliul interimar la ministerul transportului, Dan Vîlceanu nu a prezentat nici până acum informații concrete și relevante despre proiectele rutiere și feroviare. Dacă în timpul ministrului Drulă, lucrările de proiectare și construcție a autostrăzilor mergeau cu viteza a 6-a sau a 7-a, acum se pare că ministrul Vîlceanu a reușit perfomanța să meargă în marșarier cu drumurile românilor.