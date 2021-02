Dan Zaharia: 1 din 20 de ieşeni din zona metropolitană lucrează în IT

„În Iaşi lucrează în IT circa 23.000 de oameni angajaţi, din zona de 450.000 de locuitori cât are zona metropolitană, astfel unul din 20 lucrează în această industrie. IT-ul s-a dezvoltat tocmai pe fondul lipsei de infrastructură rutieră, şi din cauza lipsei, industrial Iaşul nu contează pentru că nu suntem conectaţi la nicio autostradă. Din acest motiv, Continental are 2.500 de ingineri în Iaşi fără a avea o fabrică aici, avem cel mai mare centru de R&D aici. Dacă aveam autostradă, aveam şi o fabrică“, a spus Dan Zaharia, fondatorul spaţiilor de co-working Fab Lab Iaşi.

Fab Lab a amenajat cea de-a doua locaţie a sa de coworking din Iaşi, spaţiul având o suprafaţă de 250 metri pătraţi şi fiind amplasat la etajul 7 în clădirea Băncii Comerciale Române din zona Podu Roş a oraşului.

„Spaţiul de co-working face parte dintr-un sistem iar în jurul nostru aducem noi componente, am adus Şcoala Informală de IT de la Cluj, Fab Lab este un spaţiu de co-working pentru antreprenori care nu pot sta într-un contract trei ani sau cinci ani, aici poţi sta şi câteva luni de zile. În lockdown anul trecut am închis spaţiul, dar mulţi au plătit abonamentele pentru ca noi să putem exista în continuare. Cu BCR şi Modex am deschis un al doilea spaţiu de birouri şi cei mai mulţi membri au revenit. Ce am observat în plus, multe firme cu 10-15 oameni au renunţat la birourile clasice şi au venit aici, în spaţiile de co-working. Mulţi care lucrează de acasă şi nu au condiţiile necesare au venit de asemenea aici“, a spus Dan Zaharia.

Citeşte mai mult pe zf.ro