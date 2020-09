Dana Budeanu, de familie bună: tatăl, acuzat de un raport ONU că a dat șpagă în Irak pentru petrol

La adresa la care funcționa firma Romtek Special Industries, în care era asociat Adrian Guțilă, funcționează azi multe dintre firmele Danei Budeanu (în care aceasta este asociată cu mama sa, Lucreția Guțilă - o arhitectă, altfel, apreciată și care pare să nu împărtășească ideile fiicei ei): Love is Flying SRL, Love is Glowing SRL, Love is Gipsy SRL, Love is Flirtatious SRL.

În 2015, Romtek a fost lichidată. În 2005, însă, în anul apariției raportului Volcker, aceasta funcționa. Conform ZF, "Comisia ONU condusa de fostul presedinte al Bancii Centrale a SUA, Paul Volcker, a dat publicitatii, la finele saptamanii trecute, raportul privind programul <Petrol contra hrana>, administrat de Natiunile Unite pe timpul regimului condus de Saddam Hussein.

Pe lista companiilor care au facut afaceri cu Irakul in acea perioada se afla si cele din Romania - Rompetrol, Bulf Oil si Hash Ro Shipping Oil SRL, care au cumparat titei irakian, precum si companii care au livrat echipamente si au prestat servicii in domeniul petrolier, ca Upetrom 1 Mai Ploiesti, UPET Targoviste, PCC Sterom Campina, Romtek Special Industries, Petrotub Roman, Black Sea Technochim, Electronum, General Turbo, Sancamex."

Continuarea, pe newsweek.ro