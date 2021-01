Dana Budeanu, la Antena 3: "Covid este o boală strict pentru săraci"

Dana Budeanu a facut din nou "spectacol", luni seara, 4 ianuarie, la Antena 3, pe una dintre temele cu care s-a consacrat, criticarea autoritatilor in privinta masurilor luate pentru a gestiona pandemia de COVID-19.

Un personaj criticat de Budeanu a fost Raed Arafat, pe care l-a acuzat de "si-a batut joc de noi", indemnandu-l pe seful DSU "sa mai facem si caterinca". Pe de alta parte, Budeanu a mai spus ca, din punctul ei de vedere, COVID-19 este o boala pentru saraci.

"Am repetat si o sa repet pana la finalul acestei mascarade, ca aceasta boala cum s-o numi ea este strict pentru saraci. Aceasta situatie generala este strict pentru saraci. Ati dat 7.000 de masuri pe care ati venit dupa aceea si le-ati contrazis. Corect? Corect! Acum va asteptati ca noi sa fim acesti docili, care sa nu nu ne opunem la nimic, si ca, domne, ce-i cu antivaccinistii, cu etc. Astea sunt niste tampenii!", a adaugat Dana Budeanu.