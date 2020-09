Dana Budeanu, o modistă ruptă-n spate: firme cu venituri modice, pierderi, datorii, fără angajați

Singură sau chiar împreună cu mama ei, în unele cazuri, Dana Budeanu deține câteva firme. Patru dintre acestea sunt mai importante, mai ales că sunt active, spre deosebire de unele înființate la începutul anilor 2000 și care acum nu mai există. Toate cele patru firme actuale sunt pline de dragoste: Love is flying SRL, Love is glowing SRL, Love is gipsy SRL și Love is flirtatious SRL.

O verificare a datelor financiare pe 2019 scoate la iveală tristul adevăr că diva care s-a mutat la Gâdea în studio este în cel mai bun caz o mică întreprinzătoare la limita supraviețuirii.

Love is flying SRL, de exemplu, zboară cel mult în picaj: în 2019, nu a avut nici un venit și cheltuieli de 66.122 lei, deci o pierdere de 66.122 lei. La aceasta se adaugă și datorii de aproape 50.000 de lei.

