Dana Rogoz îi scrie de două ori pe an tatălui mort. “Constat cum se vindecă o rană”

“De Paște era în Munții Apuseni și a obosit pe un traseu, mi-a zis că o se se oprească să-și facă analizele pe drum, analizele evident n-au ieșit bine, duminică și-a făcut analize, iar sâmbătă următoare a murit”, a mărturisit Dana Rogoz.

Relația dintre Dana Rogoz (35 de ani) și tatăl ei nu a fost nici pe departe una foarte bună. După divorț, Ion Alexandru Rogoz a dispărut. Cei doi s-au regăsit abia după ce actrița a împlinit 18 ani. Marcată de lipsa tatălui ei o bună perioadă din viață, Dana și-a alinat durerea scriindu-i acestuia o scrisoare de ziua lui. Dana și-a păstrat acest obicei și acum îi scrie scrisori și în ziua în care bărbatul a decedat.

“Sunt cele două aniversări pe care le știm: cea de la moarte și cea care ar fi fost ziua lui de naștere. Și atunci mă apuc să scriu, cu emoție, și constat de la an la an cum se vindecă o rană și descopăr lucruri noi. Am și dialoguri imaginare cu el, îi atribui întrebări și răspunsuri, pentru că am nevoie de acest reper”, a mai mărturisit vedeta.