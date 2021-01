Dăncilă, în cartea-interviu: Ciolacu a vândut partidul. Măcar dacă o făcea inteligent!

“Eu nu am vrut să conduc partidul singură. Dacă ar fi fost aşa, nu aş fi numit lideri în funcţii importante. Nu l-aş fi adus pe Paul Stănescu din nou preşedinte executiv. (...) Ei erau în genunchi în faţa lui Dragnea şi Viorica Dăncilă i-a ridicat în picioare. Da, Liviu Dragnea a făcut rău partidului, dar şi actuala conducere periclitează partidul prin modul duplicitar de a acţiona”, afirmă Viorica Dăncilă în cartea-interviu intitulată „Partea ei de adevăr”, potrivit unui fragment prezentat pe pagina de Facebook a Insider Politic.

Fostul premier îl numeşte laş pe Paul Stănescu, despre care afirmă că a fost unul dintre cei mai apropiaţi oameni ai lui Liviu Dragnea.

”Paul Stănescu este unul dintre aceşti laşi. Stănescu a fost unul dintre cei mai apropiaţi oameni ai lui Liviu Dragnea”, spune Dăncilă.

Ea îl acuză pe actualul lider PSD Marcel Ciolacu că a vândut partidul de când a votat Guvernul Orban.

”Ciolacu a vândut partidul de când a votat guvernul Orban şi a jucat acel teatru. Măcar dacă o făcea inteligent!”, susţine fostul premier.

Fostul premier Viorica Dăncilă a anunţat în 18 ianuarie că va lansa o carte-interviu, deoarece sunt lucruri care trebuie spuse, întrucât „PSD nu se poate reclădi decât pe adevăr şi pe analiza obiectivă a problemelor trecutului”.

”Am vorbit despre multe dintre provocările perioadei în care am fost prim-ministru, inclusiv despre relaţia cu Liviu Dragnea, dar şi despre campaniile electorale din 2019 şi colaborarea cu cei care astăzi conduc PSD. Am fost şi rămân social-democrată şi un om de echipă, iar acesta e motivul principal pentru care am amânat lansarea acestui volum pentru perioada post-electorală. Sunt lucruri care trebuie spuse, fiindcă PSD nu se poate reclădi decât pe adevăr şi pe analiza obiectivă a problemelor trecutului. Revin cu detalii, urmează momente interesante”, a scris Viorica Dăncilă pe Facebook.

În urmă cu o săptămână, într-o emisiune, Dăncilă a afirmat că Marcel Ciolacu, Paul Stănescu au vrut să preia şefia partidului şi au procedat la fel ca Liviu Dragnea pe care îl acuzau că a dat jos două guverne. În opinia sa, a fost o trădare a PSD la moţiunea de cenzură împotriva Guvernului pe care îl conducea.

„Categoric da. Eu nu pot să acuz nici PNL, nici USR, nici Preşedintele României, pentru că trădarea a fost în PSD. Înainte am avut toate asigurările de la Marcel Ciolacu că moţiunea nu va trece. Ba chiar am un tabel pe telefon cu calculele făcute de Marcel Ciolacu că vom aveam minimum 241 de voturi şi moţiunea nu va trece. Cu o zi înainte, mi-a garantat cu acest tabel că moţiunea nu va trece. Am discutat cu liderul grupului PSD din Senat, mi-a garantat că nu există nicio fisură, că nu există nicio problemă legată de moţiune. În timpul moţiunii mi-am dat seama că am fost trădată din PSD. pe lângă Marcel Ciolacu a dirijat totul, alături de Alfred Simonis. Categoric da, au fost îndemnaţi să voteze moţiunea. Paul Stănescu exact cu o zi înainte de moţiunea de cenzură i-a spus unui deputat de Olt că nu se va mai regăsi pe liste. (...) Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Dragoş Benea de la Bacău, Marian Oprişan, oameni care au venit la mine după moţiunea de cenzură şi mi-au cerut să îmi dau demisia, pentru ca un grup de persoane să conducă partidul”, a declarat Viorica Dăncilă, întrebată dacă, în opinia ei, a fost o trădare a PSD la moţiunea de cenzură împotriva Guvernului pe care îl conducea.

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a respins atunci acuzaţiile şi a afirmat că ”oricâtă frustrare ai avea, oricâtă supărare ai avea nu poţi să inventezi altă matematică decât cea existentă”. Ciolacu afirma că voturile de la moţiune erau cele pe are le mai avea PSD în Parlament în acel moment, pe fondul unei emoţii colective, legate de faptul că preşedintele Klaus Iohannis câştigase alegerile cu peste 60 de procente. ”Cunosc alt adevăr”, a precizatCiolacu, referindu-se la declaraţiile Vioricăi Dăncilă.