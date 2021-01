DANIEL PANCU: “Va fi o altă Poli Iaşi!”

Politehnica Iaşi este gata de a începe returul Ligii I de fotbal. Poli va juca miercuri, la Buftea, cu echipa târgovişteană Chindia. Optimismul este nota dominantă existentă în Copou înaintea startului celei de-a doua jumătăţi a sezonului regulat. “Suntem pregătiţi pentru retur, avem un nivel de încredere ridicat. Echipa e mult mai bine pregătită decât în vară, atunci când a fost o perioadă cu adevărat grea. Nu cunoaştem mult mai bine, uman, sportiv. Salariile sunt aproape la zi, pentru unii chiar a fost mai bine că s-au plătit trei salarii o dată. Va fi o altă Poli Iaşi!” a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, antrenorul Politehnicii, Daniel Pancu. Acesta s-a referit la fluxul de jucători de până acum: “Aşteptăm în continuare jucători, mai buni decât cei care au plecat (n.r. – Assulin, Angiulli, Tălmaciu, Breeveld, Acka, Chacana). Au plecat fiindcă nu au aceeaşi filosofie de joc ca a mea sau nu s-au adaptat. Au venit Gaitan, Cană, care ştie ce înseamnă Poli Iaşi, Brănescu, care a avut un an fantastic în Scoţia, dar nu a mai apărat de mult. Nu e pregătit. Îmi pun însă mari speranţe în el. Sper să ajungă la echipa naţională! După meciul cu Chindia vom decide ce portar dintre cei trei pe care îi avem acum va pleca sau dacă rămân toţi. În rest, nu cred că va mai pleca nimeni, pentru că avem nevoie şi de calitate şi de cantitate. Îmi doresc 24 de jucători în lot, mai ales că vom juca în ritm englezesc, cu două meciuri pe săptămână”. Tehnicianul s-a referit şi la unul dintre zvonurile lansate în ultima perioadă: “Cu Tudorie nu a discutat nimeni. Îl cunosc, îl apreciez, însă nu s-a pus problema nicio secundă să vină la Iaşi.Mai căutăm un fundaş stânga, doi mijlocaşi, unul central şi unul lateral şi un atacant”.

Principala nemulţumire a lui Pancu este legată de condiţiile de pregătire: “Terenul doi e impracticabil. Pe terenul principal se schimbă rulourile de gazon, nu avem voie să intrăm pe el. Ne antrenăm pe sintetic, lucru care s-ar putea să fie o mare problemă”. Şeful băncii tehnice ieşene s-a referit şi la disputa cu târgoviştenii: “Întâlnim revelaţia campionatului. Au terminat anul 2020 pe loc de play-off absolut meritat, chiar dacă au jucat pe teren neutru meciurile de acasă. Cu un antrenor care a fost unul dintre cei mai buni fundaşi ai generaţiei sale, au o organizare defensivă foarte bună şi un atac cu sclipiri. Nu joacă estetic, însă sunt foarte eficienţi. Va fi un joc în care ambele echipe vor urmări rezultatul, mai ales că e primul joc din 2021”. La conferinţa de ieri a fost prezent şi Răzvan Popa. Fotbalistul în vârstă de 24 de ani adus de la Gaz Metan Mediaş anul trecut, dar care nu a avut drept de joc în tur, a punctat: “A fost foarte greu doar să mă antrenez. Am avut însă noroc de un grup bun, care m-a ajutat. Mă ştiam cu Andrei Cristea, am fost ajutat de toţi băieţii să mă integrez, mai ales că eu sunt foarte introvertit. Am venit la Iaşi în primul rând pentru domnul Pancu, care se vede că a jucat fotbal, ştie să vorbească cu jucătorii. Apoi, m-a tentat şi proiectul de aici. Ne-am pregătit foarte bine, vrem să începem anul cu dreptul. Mergem cu gândul la victorie cu Chindia”.Partida de la Buftea, de mâine, va începe la ora 17:00.

FOTO: www.politehnicaiasi.ro