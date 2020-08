Daniel Pancu s-a decis: astăzi vine la Iași

Politehnica Iaşi navighează în continuare în ape tulburi. După ce discuţiile dintre preşedintele executiv al clubului, Ciprian Paraschiv, şi primarul Iaşului, Mihai Chirica, nu au adus clarificările financiare aşteptate, şefii Politehnicii au decis amânarea reunirii lotului. Astfel, primul antrenament în vederea sezonului 2020-2021, care urmează să înceapă săptămâna viitoare, nu va mai avea loc astăzi. Deocamdată, jucătorii ieşeni au fost anunţaţi că sunt aşteptaţi vineri în Copou, conducătorii sperând ca până atunci să le poată oferi ceva veşti bune.

Între timp se speră limpeziri legate de susţinerea financiară. Poli, care are datorii de 1,5 milioane euro şi nicio sursă de alimentare a conturilor, a depus la Consiliul Local Iaşi cereri pentru primirea fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru perioada 15 iunie – 15 august. Cum ţara este în stare de alertă, CL are dreptul de a finanţa fără probleme clubul de fotbal. De altfel, Poli a mai primit bani de la municipalitate pentru perioada 15 mai – 15 iunie. După cum v-am informat, dacă va primi fonduri pentru două luni, Politehnica ar rămâne cu restanţe salariale de o lună şi jumătate pentru sezonul 2019-2020. În ceea ce priveşte stagiunea următoare, se speră ca luna viitoare să fie deblocată suma aprobată de CL pentru programul de mentoring corespunzător anului în curs, circa 2,2 milioane lei.

În aşteptarea răspunsului de la Primărie Politehnica face totuşi paşii absolut necesari în această perioadă. Astăzi va veni în Iaşi noul antrenor al echipei, Daniel Pancu. Acesta a renunţat ieri la funcţia de preşedinte al Rapidului pentru a prelua conducerea tehnică a nesigurei corăbii ieşene, pe care o va conduce în viitorul sezon. Din stafful tehnic vor mai face parte un secund cu licenţă PRO (numele nu este stabilit încă), preparatorii Daniel De Castro Reyes (un spaniol care a mai lucrat la Rapid) şi Cezar Honceriu, dar şi antrenorul de portari Benone Dohot.

Totodată, au fost demarate tratative pentru prelungirea contractelor unor jucători, se vor încerca rezilieri şi reduceri salariale. La ora actuală, Poli are sub contract doar nouă (!) jucători experimentaţi: Andrei Cristea, care şi-a prelungit contractul cu un an, acceptând o reducere salarială consistentă, dezamăgitorii Popadiuc, Assulin, Chacana, De Iriondo şi Cabral, alţi doi jucători cu salarii foarte mari, care nu au confirmat, Platini şi Breeveld, precum şi Passaglia, care e tentat să plece. La aceştia se adaugă tinerii Axinte, Agape, Onea, Fr. Cristea şi Zaharia.

Restul de 13 fotbalişti care au încheiat campionatul la Poli sunt fie la final de contract (Rusu, Mihalache, Frăsinescu, Klimavicius, Grădinaru, Longher, Omoh, Luckassen, Bădic), fie trebuie să plece la echipele de care aparţin: Târnovanu, Horşia şi Şerban la FCSB, iar Fomba la Ceahlăul Piatra Neamţ.