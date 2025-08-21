Dar garanții de securitate pentru viitorul României de unde ni se vor livra? Eventual nerambursabile

Zile de foc peste Ocean, de vineri seară încoace: tot leadership-ul mondial pare prins până peste cap în spinoasa problemă a Ucrainei. Va fi sau nu pace în țara vecină? O întrebare la care, în ciuda multitudinii de declarații, analize sau poziționări lecturate sau ascultate, vă putem spune sincer că nu am găsit un răspuns. Am găsit însă mai multe întrebări. La fel: fără răspuns.

Pare acum dincolo de orice dubiu că, indiferent de ce vor aduce următoarele zile/săptămâni/luni pe frontul din Ucraina după ultimele întâlniri, câștigător până la această etapă este Vladimir Putin. Un paria de care în ultima vreme păreau a se feri până și marii dictatori ai lumii, un inculpat pentru crime de război de către Curtea Penală Internațională, for în care, este drept, SUA nu sunt parte, este primit pe pământ american cu covor roșu și întâmpinat cu aplauze. Ceva nesperat pentru regimul de la Moscova până acum câteva săptămâni s-a petrecut: președintele Rusiei este iar la masa granzilor lumii, negociind granițe.

Nu rămâne decât să sperăm că victoria lui Putin este efectiv doar una „de etapă”. Că perioada care urmează va aduce și vești proaste pentru Rusia. Care ar fi acestea? Iată un scenariu optimist!

Există voci credibile, atât în SUA, cât și în Europa, care spun că în actualul context internațional, în care de ani buni Casa Albă vede un adversar serios în China, nu altundeva, o menținere la putere în Rusia a unui Putin cât de cât controlabil este preferabilă acum oricărei alte variante posibile la Moscova. Unde oricum un regim democratic și deschis, partener măcar de dialog al Occidentului, este total exclus, indiferent ce s-ar întâmpla cu Putin. Și că toate aceste negocieri din ultima perioadă, dar și o serie de evenimente armate și diplomatice incredibile până de curând petrecute în alte zone ale lumii, nu fac decât să îl consolideze pe Putin în Rusia, dar să „taie” efectiv aripile Rusiei în afară, ca actor global.

Cum altfel să ne explicăm umilința cruntă pe care SUA i-a administrat-o Rusiei, reușind prin negocieri să aducă pacea între doi foști vasali ai Moscovei, dar dușmani de zeci de ani, Armenia și Azerbaidjan, țări ai căror lideri tocmai au semnat un istoric tratat de pace la Washington, cu mâinile lui Trump pe umerii lor? Și care au devenit astfel aliați de nădejde ai Statelor Unite într-o zonă care a fost mereu la dispoziția Moscovei: Caucazul. O zonă care, în noul context, capătă cu totul alte valențe: taie efectiv legăturile terestre dintre Rusia și marele său aliat din Orientul Mijlociu: Iranul. Un Iran oricum recent pus la pământ de loviturile devastatoare ale SUA, în urma unui atac ce a lăsat mute de uimire atât armata Rusiei, cât și pe cea a Chinei sau Coreei de Nord datorită preciziei incredibile și a distanței uriașe la care acesta a fost planificat. Și în urma căruia Rusia n-a mai putut adăuga nimic: nici măcar un protest verbal, căci ar fi adâncit și mai tare umilința (vezi AICI un editorial ZDI pe această temă).

Sau cum putem explica faptul că liderul noului regim din Siria fostă aliată Rusiei a vizitat zilele trecute Washingtonul, unde se pare că a dat sigurări că nu va mai găzdui niciodată capabilități militare rusești, ceea ce echivalează cu scoaterea Rusiei dintr-o zonă extrem de strategică: Marea Mediterană? Sau că SUA vorbesc deja oficial și deschis de un subiect tabu mulți ani: un iminent atac armat asupra reginului Maduro din Venezuela, un regim comunist și corupt ce a avut mereu ca aliat Rusia? Toate ar avea o singură explicație: Rusia e copleșită deja de război, și a devenit efectiv neputincioasă în rest.

Poate părea că spunem vorbe mari, dar tot mai multe semne arată că Rusia se prăbușește: strategic deja avansat, economic în evoluție accelerată, militar în consecință. Probabil că nu vom avea confirmări prea curând, dar am presupune că este imposibil ca Trump să nu fi discutat vineri cu Putin cu aceste adevăruri pe masă, cinic, dar franc. Poate chiar ceva genul „Vladimir, totul e clar, uite, te prăbușești, cazi! Lasă Ucraina nouă: vrem să te ajutăm să rămâi președinte!”. Iar Putin doar își negociază ce poate primi de la adversari încât să semene, văzut de cei de acasă, ca o victorie, ca un cadou, ca o recompensă, nu ca o înfrângere.

Dacă așa a fost, sau pe aproape, firește că nu vom ști niciodată. Și firește că doar vom urmări scenete, și la Moscova, și la Washington, care să servească perfect fiecărui interes politic de acolo. De ce nu ar fi mai convenabil acum pentru SUA un Putin redus la tăcere, neputincios? Există o alternativă la asta?

Întrebări fără răspuns… Dar, cel mai important pentru noi, în final poate toate acestea vor servi cauza cea dreaptă: un final de război. Poate asistăm în aceste zile, cum bine remarca cineva, la ultima „vară de glorie” a unei puteri care și-a pierdut busola, și care, în loc să-și protejeze viitorul, și-a risipit resursele într-o aventură militară fără ieșire, condusă de un regim care a subestimat profund voința de rezistență a Ucrainei și, pare că am văzut asta luni la Washington, în cele din urmă hotărârea Occidentului.

În final, un scenariu poate bun pentru Europa, dar (să sperăm că nu) și un scenariu prost pentru România, chiar și în contextul de dorit al unei păci cu garanții de securitate pentru Ucraina: ce fel de „schimb de teritorii” va pretinde totuși Putin, ca să livreze acasă rușilor ideea de victorie? Ultimele idei vehiculate după întâlnirea de luni sugerau că Ucraina nu va putea renunța la Donbass, cerut inițial de Moscova, pentru că acolo sunt fortificațiile ce asigură Ucrainei zona de apărare, adăpostul pentru un atac viitor. Ca urmare, s-a vorbit de o altă zonă cu minorități ruse considerabile: sudul Ucrainei. Mai exact, de oblasturile Herson, Mykolaiv și chiar Odesa.

Dar oblastul Odesa este vecin cu Transnistria, parte a Republicii Moldova. În condițiile unui NATO mult diluat, cum ar putea deveni organizația pe viitor, România va avea cu certitudine mari probleme strategice într-o astfel de variantă. Ce va fi de făcut? Avem politicienii care să înțeleagă corect astfel de pericole?

Iarăși, întrebări fără răspuns…

