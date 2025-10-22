Dar țara cine o apără de Justiție? O „bombă socială” care poate nimici totul în jur

Decizia de luni a Curții Constituționale a României, care a respins ca neconstituțională, la sesizarea Înaltei Curți, legea de reformare a pensiilor magistraților pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, pare a avea, datorită contextului politic special, încărcătura socială a unei bombe ce poate spulbera instituții cheie în stat. Și nu sunt deloc vorbe mari, prea panicarde sau prea puțin cântărite.

Ce nu a reușit clica lui Liviu Dragnea în 2018 prin atacurile frontale la adresa Justiției pare că ar putea reuși acum chiar Justiția, șapte ani mai târziu: decredibilizarea statului de drept prin scandalizarea opiniei publice, de data aceasta pe toate palierele politice, până în pragul declanșării unei revolte incontrolabile. Iar asta, probabil, ați văzut deja în ultimele două zile mulți dintre voi, scroll-ând peste postări pline de revoltă pe paginile proprii de socializare.

Dar, poate că unii nu sunteți în bulele potrivite pentru a vedea mai mult. Pot să vă spun că eu chiar sunt în multe așa-zise „bule nepotrivite” de Facebook: așa am rămas din vremea în care Facebook distribuia fără a discrimina sau minimiza postări cu link-uri atașate, până acum doi ani, ca să promovez audiența ziarului în zone în care altfel nu ajungeam. Și ce văd acum acolo, unde am rămas mai mult din curiozitate jurnalistică, nu e deloc liniștitor, ba chiar dimpotrivă. Sunt grupuri online mari, uriașe, poate marginale adesea, dar care vorbesc pe șleau despre o eventuală ieșire în stradă pentru a da foc, a distruge, chiar a trage în țeapă. Și nu vorbesc numai de Curtea Constituțională, ci de mult mai multe alte instituții/persoane ce au legătură cu Justiția și cu cei ce vizează pensii speciale. Nu zic că gata, mâine se iese la drumul mare cu furci, topoare, torțe. Dar o spun fără teama de a exagera: n-am mai văzut niciodată atâta frustrare adunată laolaltă în mediile acestea online. Nu e de bine…

Aspectul nedreptății strigătoare la cer a pensiilor speciale pentru magistrați, foști judecători CCR sau alții din instituții conexe Justiției nici nu mai trebuie abordat: a umplut efectiv țara, aproape fără excepție, de obidă și indignare continuă ani la rând. Într-o Românie în care marea majoritate muncește o viață întreagă pentru o pensie medie de 500 de euro, luată la 65 de ani, un magistrat ieșit la 48-50 de ani la pensie poate lua și de zece ori mai mult: 5.000 de euro. Nu pentru că a contribuit, ci pentru că sistemul din care face parte a decis singur cât să ia. De neconceput, bezna minții…

Va exploda această obidă social acumulată ani și ani, prin ceva greu de imaginat? Dacă nu se va face nimic acum, nu se va mai pune problema dacă va exploda sau nu, ci când.

Să abordăm însă problema aceasta și politic: cine ține „trena” acestor constituționali și organismelor de control al Justiției, ce par, dacă nu cumva sunt deja, stat în stat: deasupra lui, și călare pe el. La votul de luni, scorul celor nouă judecători CCR a fost 5 la 4 pentru respingerea reformei. Cei cinci sunt Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, toți numiți la propunerea PSD, și Mihaela Ciochină, numită de Klaus Iohannis în 2022, și care nu a lucrat o zi ca magistrat, cu un CV extrem de subțire, cu o carieră banală în spate. Ea a făcut diferența într-o chestiune esențială pentru actuala conjunctură politică a României. Iar între primii patru, ultimul intrat în CCR, Busuioc de la PSD, este un fost subofițer milițian, dar care s-a remarcat printr-un scabros sluj politic la șefii PSD fără nicio reținere ani la rând. Iată, ei fac legea, ei practic conduc acum țara!

Un alt aspect: unul din motivele respingerii ar fi fost și lipsa avizului CSM de pe proiect. Un aviz oricum consultativ, dar care nu trebuia să lipsească. Ei bine, și să sperăm că acest aspect va fi clarificat cât de curând în mod oficial, pe surse circulă informația că Ministerul Justiției, condus de la membru PSD, omul Olguței de la Craiova, nici măcar nu a cerut la CSM acest aviz consultativ, pentru a-l pune la dosar. A fost sau nu ceva premeditat? Iată, acesta e motivul pentru care opinia publică trebuie să știe.

În acest context politic delicat, merită menționată reacția liderului USR, care pare, în ciuda gafelor numeroase ale reprezentanților acestui partid pe alte spețe similare, cea mai de bun-simț: „Dacă așa nu reușim, USR propune coaliției organizarea unui referendum pentru modificarea Constituției”. Să recunoaștem: omul chiar are dreptate: dacă nu e constituțional să schimbi regimul pensiilor pentru magistrați, atunci haideți să schimbăm Constituția, căci asta o poate face poporul. Nu e ușor de făcut un referendum, dar nu imposibil, procedural vorbind. Este cert că în societate există o majoritate covârșitoare ce refuză privilegiul unei caste ce susține pensionări pe sume uriașe la doar 48 de ani.

Da, este nevoie de două treimi la vot în Parlament, pentru a organiza referendum. Majoritatea actuală are acest procent: vor avea și voință toate partidele din coaliție? Ne referim, firește, la unul din ele: cel mai numeros. În fond, dacă se va opune, măcar vom ști.

Revenind la CCR, acest for a mai luat și alte decizii ticăloase în ultimii ani, fără discuție. Doar că aceasta le depășește pe toate: pare o lovitură care pune în pericol chiar democrația, chiar statul. O întrebare legitimă: cine o instrumentează?

În încheiere, merită menționată declarația – ce nouă ni s-a părut optimistă, prin apelul la instituții europene – a unui cunoscut magistrat ieșean, Valerius M. Ciucă, ex-judecător al Tribunalului Uniunii Europene:

„Principiul autolimitării competențelor este fundamental în toate curțile constituționale din lume, de la începuturile lor americane și până azi. Un actor extraneu celor trei puteri în stat, uzurpând dreptul suveran al executivului în materie de salarizări în domeniul serviciilor publice, tocmai a produs ceva indicibil. În fine, lucrurile nu se opresc aici. Justiția europeană va vindeca și această rană deschisă de recenta epocă de tristă amintire, aceea a compromiterii robelor din această țară. Felicitări, totuși, celor patru voci autentice ale hermeneuticii constituționale!”

Treziți-vă, domnilor judecători și politicieni, până nu e prea târziu!

