Darwin Nunez pleacă de la Liverpool! Unde va juca atacantul uruguayan

Acesta va aduce clubului său 53 de milioane de euro, a anunţat presa engleză. Transferat în iulie 2022 de la Benfica pentru suma de 85 de milioane de euro, Nunez nu a avut performanţele aşteptate, marcând doar 25 de goluri în 95 de meciuri din Premier League.

Atacantul în vârstă de 26 de ani iese astfel dintr-un sezon slab, cu doar şapte goluri în 45 de meciuri în toate competiţiile. Plecarea sa probabilă va elibera un loc în atac pentru Reds, care au cheltuit deja foarte mult (peste 200 de milioane de euro numai pentru sectorul ofensiv). Pe lângă dosarul Alexander Isak (Newcastle), clubul doreşte să-l aducă şi pe jucătorul de la PSG, Bradley Barcola.

Publicitate și alte recomandări video