Date incendiare despre acuzațiile de mită aduse lui Alexe. PNL Iași, lovit în moalele capului

Un nou scandal cu acuzaţii de corupţie zguduie Casa Pătrată, dar şi politica ieşeană. Preşedintele proaspăt ales al Consiliului Judeţean, Costel Alexe, este căutat de procurori pentru că ar fi pretins o mită de 22 tone de tablă unui combinat siderurgic. Indiciile arată că ar fi vorba de Liberty Galaţi, fostul Sidex, fostul ministru al Mediului oferind acestuia, potrivit DNA, în schimbul mitei, certificate verzi necesare la producţia de curent electric, produs secundar al combinatului. Oficial, DNA a cerut încuviinţarea începerii urmăririi penale pentru luare de mită şi instigare la delapidare. Prima reacţie a lui Costel Alexe: „Nu am cerut şi nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii“. Cum poate influenţa ancheta activitatea de la Consiliul Judeţean? În ce condiţii am putea merge din nou la vot? De ce ar fi divorţat în pripă soţii Alexe, Costel şi Raluca, chiar în preajma Crăciunului? Ce avere au împreună cei doi? Ce firme au ei, alături de fraţi, surori şi cumnaţi?