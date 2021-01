Datele de contact ale rudelor pacienților erau într-o clădire sigilată de polițiști!

Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri seara, ca autoritatile s-au confruntat cu o situatie "hilara" cand au incercat sa ia legatura cu familiile pacientilor de la Spitalul "Matei Bals", in urma incendiului, pentru ca datele de contact se gaseau doar pe hartie, blocate intr-o cladire sigilata de politisti.

"Ne-am confruntat cu o problema aproape hilara, si anume datele apartinatorilor. Atunci cand un pacient este internat, i se solicita datele a unu sau doi apartinatori. Aceste date sunt notate intr-un formular si acest formular este pastrat doar pe hartie, iar hartiile erau in cladirea care a fost sigilata de politie. Acesta este motivul pentru care mai degraba am facut un numar de telefon si am asteptat ca familiile sa vina catre noi. E hilar, si inainte de 2016 nu exista nici macar aceasta procedura cu acest formular cu datele de acces la apartinatori", a afirmat Vlad Voiculescu.

Ministrul a spus ca, "din pacate", contactarea familiilor "a durat mai mult decat ar fi trebuit si lucrul asta a adaugat la durerea cauzata de tragedie".

Voiculescu a declarat ca va modifica ordinul de ministru "asa incat sa avem lucrurile astea si electronic, cum se cuvine in secolul asta".

Aflati amanunte de pe ziare.com.