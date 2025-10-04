Dați afară de „La Ghiocel”, doi scandalagii au bătut fără motiv un om al străzii. S-au întors să vadă dacă mai trăiește, doar ca să-l lovească iar cu sălbăticie, până a murit

Dați afară dintr-o crâșmă după ce s-au bătut cu alt consumator, doi scandalagii s-au luat de un om al străzii, pe care l-au bătut cu sălbăticie. Îngrijorată de posibilitatea de a-l fi omorât, o tânără care îi însoțea le-a cerut să verifice starea victimei.

Cei doi s-au întors la locul faptei și constatând că omul trăia, l-au mai bătut o dată, rupând o lopată de el. Vagabondul a murit peste noapte, iar cei doi vor petrece câte 15 ani după gratii.

Bărmănița i-a alungat pe cei doi

În seara zilei de 14 noiembrie a anului trecut, Mihai Todică și Paul Florea au mers la băut în Bucșinescu, pe terasa barului „La Ghiocel”. Sub influența alcoolului, cei doi s-au luat la harță cu un alt consumator, rămas neidentificat. Conflictul, inițial doar verbal, s-a transformat în scurt timp într-unul fizic, Todică și Florea lovindu-l pe al treilea cu pumnii și picioarele. În conflict a intervenit bărmănița, care i-a alungat pe cei doi și pe tânăra care îi însoțea, A.D. Ca să fie mai convingătoare, gestionara a aruncat spre Florea cu o halbă goală, fără a-l nimeri. L-a nimerit însă, în zona inghinală pe Todică, în care a aruncat un ghiveci de flori.

Au rupt o lopată tot lovind victima

Însoțiți de A.D., Todică și Florea au plecat spre Tudor Vladimirescu, apoi au urmat cursul Bahluiului până la podul Metalurgie. De acolo, au mers pe Vasile Lupu până la Doi Băieți. Au intrat pe un teren viran din apropiere, unde locuia într-o baracă Gheorghe T., o persoană fără adăpost. Florea a intrat peste acesta, l-a luat de piept și l-a tras afară, trântindu-l la pământ. Apoi, cei doi scandalagii au început să-l lovească cu pumnii peste față și spate și cu picioarele în piept și în zona capului. Deși tânăra cu care erau le-a cerut să înceteze, ei au continuat să-și lovească victima. Când s-au săturat, s-au îndreptat spre magazinul non-stop din stație. Acolo, A.D. le-a cerut să se întoarcă la baracă, să vadă dacă nu cumva omul murise. Au revenit toți trei la baracă. Gheorghe T. nu murise, ci reușise să se târască înapoi înăuntru.

Florea a intrat iar în baraca victimei și a tras-o afară, iar cei doi bărbați au reînceput să-l lovească pe Gheorghe T. Todică a găsit în apropiere o lopată și a folosit-o pentru a-și lovi victima, până ce coada uneltei s-a rupt. Apoi au plecat, de această dată definitiv. Gheorghe T. a fost găsit a doua zi la prânz, de către concubina sa. Murise.

Nici ancheta procurorilor și nici cercetarea judecătorească nu au putut stabili vreun motiv al crimei, în afara simplei dorințe de a ucide, probabil pentru ca ucigașii să-și descarce frustrarea de a fi fost dați afară dintr-un bar. Todică și Florea au fost trimiși în judecată pentru omor, riscând o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Contraziși ferm de raportul de necropsie

Amândoi au încercat să minimalizeze intensitatea actelor de agresiune, micșorând numărul loviturilor pe care au recunoscut că le-au aplicat victimei sau spunând că îl loviseră cu lopata peste picioare. Au fost contraziși ferm de raportul de necropsie, care a indicat lovituri aplicate în zona capului cu un obiect tăietor, probabil lama lopeții, ca și zeci de urme de lovituri și fracturi provocate de loviturile cu piciorul.

De asemenea, în timpul anchetei, cei doi au încercat, pe rând, să o convingă pe A.D. să nu spună nimic. „Probele administrate în cauză nu au putut evidenţia sursa conflictului dintre inculpaţi şi victimă în noaptea respectivă şi nu a putut fi cunoscut nici mobilul comiterii faptei, inculpaţii nefăcând nicio menţiune sub acest aspect”, au notat magistrații Tribunalului. Aceștia au subliniat cruzimea celor doi, care atacaseră un om în vârstă, foarte slab și firav, incapabil să se apere împotriva agresiunii conjugate.

Judecătorii nu au făcut nicio diferență între ucigași în privința pedepsei aplicate. Cei doi au fost condamnați la câte 15 ani și 8 luni de închisoare. Hotărârea nu este definitivă, ea putând fi contestată în fața Curții de Apel.

